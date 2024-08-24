Вночі росіяни обстріляли Дніпропетровщину: постраждала жінка

У ніч на 24 серпня російські військові атакували Криворізький та Нікопольський райони Дніпропетровської області, внаслідок чого постраждала 85-річна жінка.

Джерело: голова військової адміністрації Дніпропетровської області Сергій Лисак

Пряма мова: "Вночі обстріляв з артилерії Зеленодольську громаду, що на Криворіжжі. Постраждала 85-річна жінка. Сталося займання. Пошкоджений приватний будинок".

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фото: Дніпропетровська Ова

Деталі: Також окупанти з артилерії та дронів били по Нікопольщині. Під ударом були сам Нікополь, Марганецька і Покровська громади. Загарбники понівечили оселю, господарську споруду та газогін.