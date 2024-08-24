Ночью россияне обстреляли Днепропетровскую область: пострадала женщина
Суббота, 24 августа 2024, 08:19
В ночь на 24 российские военные атаковали Криворожский и Никопольский районы Днепропетровской области, в результате чего пострадала 85-летняя женщина.
Источник: глава военной администрации Днепропетровской области Сергей Лысак
Прямая речь: "Ночью обстрелял из артиллерии Зеленодольскую общину, что на Криворожье. Пострадала 85-летняя женщина. Произошло возгорание. Поврежден частный дом".
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Детали: Также оккупанты из артиллерии и дронов били по Никопольщине. Под ударом были сам Никополь, Марганецкая и Покровская громады. Захватчики изуродовали дом, хозяйственную постройку и газопровод.