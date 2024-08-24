За добу Запорізьку область атакували понад 130 ворожих БпЛА різної модифікації

Впродовж минулої доби окупанти понад 300 разів били по 9 населених пунктах Запорізької області, зокрема атакували громади 132 дронами різної модифікації.

Джерело: голова військової адміністрації Запорізької області Іван Федоров

Пряма мова: "132 БпЛА різної модифікації атакували Біленьке, Гуляйполе, Новоандріївку, Роботине, Малу Токмачку, Левадне та Малинівку".

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Деталі: Федоров також повідомив, що окупанти завдали 164 артобстріли по території Біленького, Гуляйполя, Оріхова, Преображенки, Новоандріївки, Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки та Левадного.

Крім того, 4 обстріли РСЗВ накрили Гуляйполе та Роботине.

"Надійшло 17 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали", – додав Федоров.