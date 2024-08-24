За сутки Запорожскую область атаковали более 130 вражеских БпЛА различной модификации

За прошедшие сутки оккупанты более 300 раз били по 9 населенным пунктам Запорожской области, в частности атаковали громады 132 дронами различной модификации.

Источник: глава военной администрации Запорожской области Иван Федоров

Прямая речь: "132 БпЛА различной модификации атаковали Беленькое, Гуляйполе, Новоандреевку, Роботино, Малую Токмачку, Левадное и Малиновку".

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Детали: Федоров также сообщил, что оккупанты нанесли 164 артобстрела по территории Беленького, Гуляйполя, Орехова, Преображенки, Новоандреевки, Роботино, Малой Токмачки, Малиновки и Левадного.

Кроме того, 4 обстрела РСЗО накрыли Гуляйполе и Работино.

"Поступило 17 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Мирные жители не пострадали", - добавил Федоров.