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Росіяни найактивніше атакують на Покровському напрямку, за добу було 44 штурми – Генштаб

Анастасія ПроцСубота, 24 серпня 2024, 09:10
Росіяни найактивніше атакують на Покровському напрямку, за добу було 44 штурми – Генштаб
Ілюстративне фото: Getty Images

Протягом минулої доби на фронті відбулося 149 бойових зіткнення, найактивніше окупанти наступали на Покровському напрямку

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на ранок 24 серпня у Facebook 

Деталі: На Харківському напрямку за минулу добу в районах населених пунктів Липці та Вовчанськ відбулось сім бойових зіткнень.

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На Куп’янському напрямку кількість боїв склала 20. Сили оборони відбивали атаки ворога в районах Петропавлівки, Курилівки, Синьківки та Стельмахівки.

На Лиманському напрямку українські війська відбивали 13 атак противника в районах Макіївки, Дружелюбівки, Новосадового, Невського, Торського та Тернів.

На Сіверському напрямку Силами оборони відбито сім атак неподалік Виїмки, Білогорівки та Спірного.

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На Краматорському напрямку українські воїни відбили 22 спроби загарбників просунутись поблизу Часового Яру, Калинівки та Іванівського. Ситуація контрольована.

За підтримки штурмової авіації, ворог дев’ять разів намагався просунутися вперед на Торецькому напрямку. Діяв в районах населених пунктів Неліпівка та Торецьк.

На Покровському напрямку наші захисники відбивали 44 атаки противника. Ворог намагається просуватись в напрямку Воздвиженки, Калинового, Новогродівки, Гродівки, Птичого, та Зеленого Поля.

На Курахівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Костянтинівка, Георгіївка, Красногорівка та Карлівка, де окупанти 16 разів намагалися прорвати українські оборонні рубежі.

На Времівському напрямку противник здійснив 11 спроб захопити наші позиції неподалік Водяного та Вугледару Донецької області.

За минулу добу на Оріхівському та Придніпровському напрямку наступальних дій ворог не проводив, проте систематично завдає авіаційних ударів та обстрілює цивільну інфраструктуру українських населених пунктів.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською областю противник зберігає військову присутність, проводить розвідувальну діяльність.

Сили оборони України продовжують ведення операції на Курському напрямку.

ГенштабЗбройні сили
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