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Россияне активнее всего атакуют на Покровском направлении, за сутки было 44 штурма – Генштаб

Анастасия ПроцСуббота, 24 августа 2024, 09:10
Россияне активнее всего атакуют на Покровском направлении, за сутки было 44 штурма – Генштаб
Иллюстративное фото: Getty Images

За прошедшие сутки на фронте произошло 149 боевых столкновения, активнее всего оккупанты наступали на Покровском направлении

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на утро 24 августа в Facebook

Детали: На Харьковском направлении за минувшие сутки в районах населенных пунктов Липцы и Волчанск состоялось семь боевых столкновений.

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На Купянском направлении количество боев составило 20. Силы обороны отражали атаки врага в районах Петропавловки, Куриловки, Синьковки и Стельмаховки.

На Лиманском направлении украинские войска отражали 13 атак противника в районах Макеевки, Дружелюбовки, Новосадового, Невского, Торского и Тернов.

На Северском направлении Силами обороны отражено семь атак неподалеку Выемки, Белогоровки и Спирного.

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На Краматорском направлении украинские воины отбили 22 попытки захватчиков продвинуться вблизи Часового Яра, Калиновки и Ивановского. Ситуация контролируется.

При поддержке штурмовой авиации, враг девять раз пытался продвинуться вперед на Торецком направлении. Действовал в районах населенных пунктов Нелиповка и Торецк.

На Покровском направлении наши защитники отражали 44 атаки противника. Враг пытается продвигаться в направлении Воздвиженки, Калинового, Новогродовки, Гродовки, Птичьего, и Зеленого Поля.

На Кураховском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Константиновка, Георгиевка, Красногоровка и Карловка, где оккупанты 16 раз пытались прорвать украинские оборонительные рубежи.

На Времовском направлении противник совершил 11 попыток захватить наши позиции неподалеку Водяного и Угледара Донецкой области.

За минувшие сутки на Ореховском и Приднепровском направлении наступательных действий враг не проводил, однако систематически наносит авиационные удары и обстреливает гражданскую инфраструктуру украинских населенных пунктов.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской областью противник сохраняет военное присутствие, проводит разведывательную деятельность.

Силы обороны Украины продолжают ведение операции на Курском направлении.

ГенштабВооруженные силы
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