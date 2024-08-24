В ніч на 24 серпня бомбардувальники РФ випустили чотири ракети Х-22 в бік острова Зміїний
Субота, 24 серпня 2024, 09:26
В ніч на суботу російська авіація випустила чотири крилаті ракети Х-22 в бік українського острова Зміїний у Чорному морі.
Джерело: Повітряне командування "Південь"
Деталі: Повідомляється, що вночі 24 серпня 2024 року російські дальні бомбардувальники Ту-22М3 атакували південь України, випустивши в район острова Зміїний чотири крилаті ракети Х-22.
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Також ворог завдав удару корегованими авіабомбами по Херсонщині.
Про якісь наслідки ворожих атак у нинішньому звіті не повідомляється.
Водночас минулої доби протиповітряною обороною півдня України було знищено п'ять розвідувальних БпЛА, з яких два "ZALA" та по одному "Supercam", "Орлан-10" та "Мерлін", а також 2 ударні БпЛА "Ланцет".