Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

В ніч на 24 серпня бомбардувальники РФ випустили чотири ракети Х-22 в бік острова Зміїний

Валентина РоманенкоСубота, 24 серпня 2024, 09:26
В ніч на 24 серпня бомбардувальники РФ випустили чотири ракети Х-22 в бік острова Зміїний
острів Зміїний. архівне фото "Радіо Свобода"

В ніч на суботу російська авіація випустила чотири крилаті ракети Х-22 в бік українського острова Зміїний у Чорному морі.

Джерело: Повітряне командування "Південь"

Деталі: Повідомляється, що вночі 24 серпня 2024 року російські дальні бомбардувальники Ту-22М3 атакували південь України, випустивши в район острова Зміїний чотири крилаті ракети Х-22.

Реклама:

Також ворог завдав удару корегованими авіабомбами по Херсонщині.

Про якісь наслідки ворожих атак у нинішньому звіті не повідомляється.

Водночас минулої доби протиповітряною обороною півдня України було знищено п'ять розвідувальних БпЛА, з яких два "ZALA" та по одному "Supercam", "Орлан-10" та "Мерлін", а також 2 ударні БпЛА "Ланцет".

ракетний ударЧорне мореЗміїнийПовітряні сили ЗСУ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський звільнив Олещука з посади командувача Повітряних сил

Туск: Україна не буде членом ЄС, якщо не врегулює історичні проблемні питання з Польщею

Готується звільнення голови "Укренерго" Кудрицького — джерела

МЗС України закликало Монголію арештувати Путіна під час його візиту за ордером МКС

Подоляк спростував власну заяву про зупинку транзиту російської нафти

оновлено, відеоУ Харкові кількість загиблих від російського удару зросла до 5, ще 47 людей поранені

Усі новини...
Росіяни найактивніше атакують на Покровському напрямку, за добу було 44 штурми – Генштаб
Сили оборони відмінісували ще 1160 окупантів і 9 ворожих танків
Вночі росіяни обстріляли Дніпропетровщину: постраждала жінка
У Воронезькій області РФ горить і детонує склад боєприпасів
Останні новини
03:40
Росіяни атакували 13 громад Сумщини, поранили людину
03:06
велоспорт37-річний Вудс виграв 13-й гірський етап Вуельти-2024
02:48
На Київщині працює ППО, у столиці оголосили третю за ніч повітряну тривогу
02:30
оновлюється від 00:10Ворожі безпілотники атакують Україну
01:30
відеоКличко: Оновленою ділянкою між київськими станціями метро пройшов пробний потяг
01:12
Український легкоатлет здобув бронзу на етапі Діамантової ліги
01:02
тенісРозсипалась у вирішальному сеті: Костюк поступилась Наварро на US Open-2024
00:54
Ворог окупував Карлівку на Донеччині – DeepState
00:53
Військовий облік без ВЛК і повістки на нові адреси: що змінилося у мобілізаційних правилах
00:20
оновленоУ Києві оголошували повітряну тривогу через загрозу балістики
Усі новини...
Реклама:
Реклама: