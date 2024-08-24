В ночь на 24 августа бомбардировщики РФ выпустили четыре ракеты Х-22 в сторону острова Змеиный

В ночь на субботу российская авиация выпустила четыре крылатые ракеты Х-22 в сторону украинского острова Змеиный в Черном море.

Источник: Воздушное командование "Південь"

Детали: Сообщается, что ночью 24 августа 2024 года российские дальние бомбардировщики Ту-22М3 атаковали юг Украины, выпустив в район острова Змеиный четыре крылатые ракеты Х-22.

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Также враг нанес удар корректируемыми авиабомбами по Херсонщине.

О каких-то последствиях вражеских атак в нынешнем отчете не сообщается.

В то же время за прошедшие сутки противовоздушной обороной юга Украины было уничтожено пять разведывательных БпЛА, из которых два "ZALA" и по одному "Supercam", "Орлан-10" и "Мерлин", а также 2 ударных БпЛА "Ланцет".