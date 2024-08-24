Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В ночь на 24 августа бомбардировщики РФ выпустили четыре ракеты Х-22 в сторону острова Змеиный

Валентина РоманенкоСуббота, 24 августа 2024, 09:26
В ночь на 24 августа бомбардировщики РФ выпустили четыре ракеты Х-22 в сторону острова Змеиный
остров Змеиный. архивное фото «Радио Свобода»

В ночь на субботу российская авиация выпустила четыре крылатые ракеты Х-22 в сторону украинского острова Змеиный в Черном море.

Источник: Воздушное командование "Південь"

Детали: Сообщается, что ночью 24 августа 2024 года российские дальние бомбардировщики Ту-22М3 атаковали юг Украины, выпустив в район острова Змеиный четыре крылатые ракеты Х-22.

Реклама:

Также враг нанес удар корректируемыми авиабомбами по Херсонщине.

О каких-то последствиях вражеских атак в нынешнем отчете не сообщается.

В то же время за прошедшие сутки противовоздушной обороной юга Украины было уничтожено пять разведывательных БпЛА, из которых два "ZALA" и по одному "Supercam", "Орлан-10" и "Мерлин", а также 2 ударных БпЛА "Ланцет".

ракетный ударЧерное мореЗмеиныйВоздушные силы ВСУ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский уволил Олещука с должности командующего Воздушных сил

Туск: Украина не будет членом ЕС, если не урегулирует исторические проблемные вопросы с Польшей

Готовится увольнение главы "Укрэнерго" Кудрицкого – источники

МИД Украины призвал Монголию арестовать Путина во время его визита по ордеру МУС

Подоляк опроверг собственное заявление об остановке транзита российской нефти

обновлено, видеоВ Харькове количество погибших от российского удара возросло до 5, еще 47 человек ранены

Все новости...
Россияне активнее всего атакуют на Покровском направлении, за сутки было 44 штурма – Генштаб
Силы обороны отменили еще 1160 оккупантов и 9 вражеских танков
Ночью россияне обстреляли Днепропетровскую область: пострадала женщина
В Воронежской области РФ горит и детонирует склад боеприпасов
Последние новости
03:40
Россияне атаковали 13 общин Сумщины, ранили человека
03:06
велоспорт37-летний Вудс выиграл 13-й горный этап Вуэльты-2024
02:48
На Киевщине работала ПВО, в столице объявляли третью за ночь воздушную тревогу
02:30
обновляется от 00:10Вражеские беспилотники атакуют Украину
01:30
видеоКличко: По обновленному участку между киевскими станциями метро прошел пробный поезд
01:12
Украинский легкоатлет завоевал бронзу на этапе Бриллиантовой лиги
01:02
теннисРассыпалась в решающем сете: Костюк уступила Наварро на US Open-2024
00:54
Враг оккупировал Карловку в Донецкой области – DeepState
00:53
Военный учет без ВЛК и повестки в новые адреса: что изменилось в мобилизационных правилах
00:20
ОбновленоВ Киеве объявляли воздушную тревогу из-за угрозы баллистики
Все новости...
Реклама:
Реклама: