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У Гуляйполі російські окупанти знищили краєзнавчий музей

Валентина РоманенкоСубота, 24 серпня 2024, 12:00
У Гуляйполі російські окупанти знищили краєзнавчий музей
фото поліції

У Гуляйполі Запорізької області окупанти знищили краєзнавчий музей: будівля спалахнула внаслідок влучання снаряду та вигоріла вщент.

Джерело: Національна поліція, пресслужба МВС

Виправлено: Початково у повідомленні МВС вказувалося, що "в Гуляйполі окупанти знищили меморіальний музей-садибу родини Нестора Махна". Згодом текст посту було змінено на "у Гуляйполі окупанти знищили краєзнавчий музей", про що свідчить історія змін у Facebook.

Деталі: Вродовж доби 23 серпня росіяни завдали 306 ударів по 9 населених пунктах Пологівського та Василівського районів. Били з авіації, РСЗВ, танків, артилерії, застосували БпЛА.

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Під прицілом росіян перебували Біленьке Запорізького району, Гуляйполе, Оріхів, Новоандріївка, Мала Токмачка, Левадне, Роботине, Малинівка, Преображенка Пологівського району.

Під час обстрілів цивільні громадяни не постраждали.

Поліцейські задокументували наслідки ворожих атак.

ВІДЕО ДНЯ

В результаті дронової атаки у селі Біленьке пошкоджено інфраструктурний об’єкт та декілька будинків.

У Гуляйполі під час нічного обстрілу знищено історичну пам’ятку - краєзнавчий музей. Будівля спалахнула внаслідок влучання снаряду та вигоріла вщент. Також побиті домоволодіння мирного населення, господарські будівлі, знищене особисте майно громадян.

 
 
 

Дослівно: "Слідчі поліції та СБУ зібрали докази воєнних злочинів. За матеріалами відкриті кримінальні провадження у межах ч. 1 ст. 438 (Порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України".

історіявійнаЗапорізька область
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