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В Гуляйполе российские оккупанты уничтожили краеведческий музей

Валентина РоманенкоСуббота, 24 августа 2024, 12:00
В Гуляйполе российские оккупанты уничтожили краеведческий музей

В Гуляйполе Запорожской области оккупанты уничтожили краеведческий музей: здание вспыхнуло в результате попадания снаряда и выгорело дотла.

Источник: Национальная полиция, пресс-служба МВД

Исправлено: Изначально в сообщении МВД указывалось, что "в Гуляйполе оккупанты уничтожили мемориальный музей-усадьбу семьи Нестора Махно". Впоследствии текст поста был изменен на "в Гуляйполе оккупанты уничтожили краеведческий музей", о чем свидетельствует история изменений в Facebook.

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Детали: В течение суток 23 августа россияне нанесли 306 ударов по 9 населенным пунктам Пологовского и Васильевского районов. Били из авиации, РСЗО, танков, артиллерии, применили БпЛА.

Под прицелом россиян находились Беленькое Запорожского района, Гуляйполе, Орехов, Новоандреевка, Малая Токмачка, Левадное, Роботино, Малиновка, Преображенка Пологовского района.

Во время обстрелов гражданские граждане не пострадали.

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Полицейские задокументировали последствия вражеских атак.

В результате дроновой атаки в селе Беленькое поврежден инфраструктурный объект и несколько домов.

В Гуляйполе во время ночного обстрела уничтожен исторический памятник - краеведческий музей. Здание вспыхнуло в результате попадания снаряда и выгорело дотла. Также повреждены домовладения мирного населения, хозяйственные постройки, уничтожено личное имущество граждан.

 
 
 

Дословно: "Следователи полиции и СБУ собрали доказательства военных преступлений. По материалам открыты уголовные производства в рамках ч. 1 ст. 438 (Нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины".

историявойнаЗапорожская область
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