Украина впервые применила ракету-дрон "Паляница" – Зеленский

24 августа украинские военные впервые ударили по армии РФ новым оружием – ракетой-дроном "Паляница".

Источник: Зеленский во время торжеств по случаю Дня Независимости Украины

Прямая речь: "Это наш новый метод возмездия агрессору. Враг был поражен. Я благодарю всех, кто это обеспечил. Всем разработчикам, производителям и нашим воинам. Горжусь вами. России будет очень сложно, сложно даже произнести, что именно прилетело. Сложно противодействовать, но очень легко понять за что".

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Детали: По словам президента, это оружие "совершенно нового класса".