Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росіяни обстріляли село на Куп’янщині: постраждали 4 жінки

Анастасія ПроцСубота, 24 серпня 2024, 13:28
Росіяни обстріляли село на Куп’янщині: постраждали 4 жінки
Ілюстративне фото: Getty Images

24 серпня російські військові вдарили по селу Новоосинове Харківської області, в результаті атаки постраждали 4 жінки.

Джерело: очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов 

Пряма мова: "Близько 12:00 год окупанти вдарили по с. Новоосинове Куп’янського району. Внаслідок обстрілу горів приватний будинок".

Реклама:

Деталі: Повідомляється, що також постраждали чотири жінки. Їх госпіталізували до медичного закладу. Ліквідація наслідків наразі триває.



Харківська область
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський звільнив Олещука з посади командувача Повітряних сил

Туск: Україна не буде членом ЄС, якщо не врегулює історичні проблемні питання з Польщею

Готується звільнення голови "Укренерго" Кудрицького — джерела

МЗС України закликало Монголію арештувати Путіна під час його візиту за ордером МКС

Подоляк спростував власну заяву про зупинку транзиту російської нафти

оновлено, відеоУ Харкові кількість загиблих від російського удару зросла до 5, ще 47 людей поранені

Усі новини...
Харківська область
З-під завалів сільради в Козачій Лопані витягли ще одне тіло – МВА
Зеленський: Поступово витискаємо росіян з Харківщини
З-під завалів сільради у Козачій Лопані вилучили тіло загиблої жінки
Останні новини
03:40
Росіяни атакували 13 громад Сумщини, поранили людину
03:06
велоспорт37-річний Вудс виграв 13-й гірський етап Вуельти-2024
02:48
На Київщині працює ППО, у столиці оголосили третю за ніч повітряну тривогу
02:30
оновлюється від 00:10Ворожі безпілотники атакують Україну
01:30
відеоКличко: Оновленою ділянкою між київськими станціями метро пройшов пробний потяг
01:12
Український легкоатлет здобув бронзу на етапі Діамантової ліги
01:02
тенісРозсипалась у вирішальному сеті: Костюк поступилась Наварро на US Open-2024
00:54
Ворог окупував Карлівку на Донеччині – DeepState
00:53
Військовий облік без ВЛК і повістки на нові адреси: що змінилося у мобілізаційних правилах
00:20
оновленоУ Києві оголошували повітряну тривогу через загрозу балістики
Усі новини...
Реклама:
Реклама: