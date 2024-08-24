Росіяни обстріляли село на Куп’янщині: постраждали 4 жінки

24 серпня російські військові вдарили по селу Новоосинове Харківської області, в результаті атаки постраждали 4 жінки.

Джерело: очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов

Пряма мова: "Близько 12:00 год окупанти вдарили по с. Новоосинове Куп’янського району. Внаслідок обстрілу горів приватний будинок".

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Деталі: Повідомляється, що також постраждали чотири жінки. Їх госпіталізували до медичного закладу. Ліквідація наслідків наразі триває.





