Росіяни обстріляли село на Куп’янщині: постраждали 4 жінки
Субота, 24 серпня 2024, 13:28
24 серпня російські військові вдарили по селу Новоосинове Харківської області, в результаті атаки постраждали 4 жінки.
Джерело: очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов
Пряма мова: "Близько 12:00 год окупанти вдарили по с. Новоосинове Куп’янського району. Внаслідок обстрілу горів приватний будинок".
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Деталі: Повідомляється, що також постраждали чотири жінки. Їх госпіталізували до медичного закладу. Ліквідація наслідків наразі триває.