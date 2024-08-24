Россияне обстреляли село на Купянщине: пострадали 4 женщины
Суббота, 24 августа 2024, 13:28
24 августа российские военные ударили по селу Новоосиново Харьковской области, в результате атаки пострадали 4 женщины.
Источник: глава Харьковской ОВА Олег Синегубов
Прямая речь: "Около 12:00 оккупанты ударили по с. Новоосиново Купянского района. В результате обстрела горел частный дом".
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Детали: Сообщается, что также пострадали четыре женщины. Их госпитализировали в медицинское учреждение. Ликвидация последствий пока продолжается.