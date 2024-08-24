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Росіяни вдарили в центр Костянтинівки: вбили 5 і поранили ще п'ятьох мирних мешканців

Валентина РоманенкоСубота, 24 серпня 2024, 13:42
Росіяни вдарили в центр Костянтинівки: вбили 5 і поранили ще п'ятьох мирних мешканців
24.08.24 Росія продовжує вбивати Донбас. ілюстрація ОВА

У суботу 24 серпня російські війська обстріляли середмістя Костянтинівки Донецької області, в результаті чого загинуло 5 цивільних, та щонайменше ще 5 мирних мешканців поранено.

Джерело: Донецька обласна прокуратура, очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін

Деталі: За даними слідства, об 11:46 24 серпня війська РФ обстріляли, ймовірно, з артилерії місто Костянтинівка. Мішенню для окупантів став житловий квартал.

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В результаті ворожої атаки дістали тілесні ушкодження, несумні з життям, п’ятеро містян – троє чоловіків та двоє жінок. 

З пораненнями різного ступеня тяжкості до медичних закладів доставлено чоловіка і чотирьох жінок. Наразі їм надається кваліфікована медична допомога.

Остаточна кількість постраждалих встановлюється.

ВІДЕО ДНЯ

Очільник області вкотре закликав місцевих жителів евакуюватися.

Донецька областьвійна
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