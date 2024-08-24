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Россияне ударили в центр Константиновки: убили 5 и ранили еще пятерых мирных жителей

Валентина РоманенкоСуббота, 24 августа 2024, 13:42
Россияне ударили в центр Константиновки: убили 5 и ранили еще пятерых мирных жителей
24.08.24 Россия продолжает убивать Донбасс. иллюстрация ОВА

В субботу 24 августа российские войска обстреляли центр города Константиновки Донецкой области, в результате чего погибли 5 гражданских, и по меньшей мере еще 5 мирных жителей ранены.

Источник: Донецкая областная прокуратура, глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин

Детали: По данным следствия, в 11:46 24 августа войска РФ обстреляли, вероятно, из артиллерии город Константиновка. Мишенью для оккупантов стал жилой квартал.

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В результате вражеской атаки получили телесные повреждения, несовместимые с жизнью, пятеро горожан - трое мужчин и две женщины.

С ранениями различной степени тяжести в медицинские учреждения доставлены мужчина и четыре женщины. Сейчас им оказывается квалифицированная медицинская помощь.

Окончательное количество пострадавших устанавливается.

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