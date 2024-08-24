Розвідка Британії: у РФ не відмовилися від ідеї знищення України, попри заклики про початок переговорів

Британська розвідка зазначає, що попри заяви російських посадовців про готовність до переговорів, Росія не відмовилася від своїх початкових цілей щодо України.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на розвідувальний огляд Міністерства оборони Британії від 24 серпня

Деталі: В огляді навели заяву російського ексвіцепрем’єра, "сенатора" від окупованої частини Запоріжжя Дмітрія Рогозіна, який нещодавно хвалився знищенням українських книжок, закликав "знищувати українськість у зародку" і заявляв, що будь-яке перемир’я з Україною означатиме "вірну смерть для наших дітей".

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"Ці коментарі – останні із давньої низки українофоських заяв російських посадовців високого рівня, спрямованих на заперечення і погрози українській ідентичності та культурі. Ймовірно, всередині російської держави багато осіб, які націлені на досягнення максималістичних цілей у війні, включно зі знищенням української культури, ідентичності та держави. Попри нібито прагнення Росії до переговорів, як повторював речник Кремлі Дмітрій Пєсков 1 липня 2024 року", – нагадали аналітики.

В огляді також нагадали заяву правителя Росії Владіміра Путіна у 2017 році про те, що "не всі країни мають суверенітет".

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Міністр оборони Британії Джон Гілі до Дня незалежності України опублікував колонку про те, що Курська операція довела реалістичність перемоги України у війні.

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