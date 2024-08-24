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Розвідка Британії: у РФ не відмовилися від ідеї знищення України, попри заклики про початок переговорів

Марія Ємець, Анастасія ПроцСубота, 24 серпня 2024, 13:58
Розвідка Британії: у РФ не відмовилися від ідеї знищення України, попри заклики про початок переговорів
Ілюстративне фото: Getty Images

Британська розвідка зазначає, що попри заяви російських посадовців про готовність до переговорів, Росія не відмовилася від своїх початкових цілей щодо України.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на розвідувальний огляд Міністерства оборони Британії від 24 серпня

Деталі: В огляді навели заяву російського ексвіцепрем’єра, "сенатора" від окупованої частини Запоріжжя Дмітрія Рогозіна, який нещодавно хвалився знищенням українських книжок, закликав "знищувати українськість у зародку" і заявляв, що будь-яке перемир’я з Україною означатиме "вірну смерть для наших дітей".

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"Ці коментарі – останні із давньої низки українофоських заяв російських посадовців високого рівня, спрямованих на заперечення і погрози українській ідентичності та культурі. Ймовірно, всередині російської держави багато осіб, які націлені на досягнення максималістичних цілей у війні, включно зі знищенням української культури, ідентичності та держави. Попри нібито прагнення Росії до переговорів, як повторював речник Кремлі Дмітрій Пєсков 1 липня 2024 року", – нагадали аналітики.

В огляді також нагадали заяву правителя Росії Владіміра Путіна у 2017 році про те, що "не всі країни мають суверенітет".

Нагадаємо: 

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