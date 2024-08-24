Разведка Британии: у РФ не отказались от идеи уничтожения Украины, несмотря на призывы о начале переговоров

Британская разведка отмечает, что несмотря на заявления российских чиновников о готовности к переговорам, Россия не отказалась от своих первоначальных целей в отношении Украины.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на разведывательный обзор Министерства обороны Великобритании от 24 августа

Детали: В обзоре привели заявление российского экс-вице-премьера, "сенатора" от оккупированной части Запорожья Дмитрия Рогозина, который недавно хвастался уничтожением украинских книг, призвал "уничтожать украинскость в зародыше" и заявлял, что любое перемирие с Украиной будет означать "верную смерть для наших детей".

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"Эти комментарии – последние из давнего ряда украинофоских заявлений российских чиновников высокого уровня, направленных на отрицание и угрозы украинской идентичности и культуре. Вероятно, внутри российского государства много лиц, которые нацелены на достижение максималистских целей в войне, включая уничтожение украинской культуры, идентичности и государства. Несмотря на якобы стремление России к переговорам, как повторял представитель Кремля Дмитрий Песков 1 июля 2024 года", – напомнили аналитики.

В обзоре также напомнили заявление правителя России Владимира Путина в 2017 году о том, что "не все страны имеют суверенитет".

Напомним:

ВИДЕО ДНЯ

Министр обороны Великобритании Джон Гили ко Дню независимости Украины опубликовал колонку о том, что Курская операция доказала реалистичность победы Украины в войне.

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