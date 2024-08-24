Ще 115 українців визволили з російського полону
Україна повернула з російського полону ще 115 українських військовополонених.
Джерело: президент Володимир Зеленський у соцмережах, Координаційний штаб
Пряма мова Зеленського: "Ще 115 наших захисників повернулися сьогодні додому. Це воїни Національної гвардії, Збройних Сил, Військово-морських сил, Державної прикордонної служби".
Україна повернула з російського полону ще 115 українських військовополонених.— Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) August 24, 2024
Відео: Омбудсман України pic.twitter.com/oZbPnENl1d
Деталі: Також президент подякував кожному підрозділу, який поповнює український обмінний фонд.
"Це наближає звільнення наших військових, наших цивільних із російського полону. Дякую нашій команді та партнерам, ОАЕ за те, що наші люди повертаються додому", – додав Зеленський.
В Координаційному штабі зазначили, що всі врятовані під час 55-го обміну полоненими – це військовослужбовці-строковики, зокрема і ті, які потрапили у російський полон ще в перші місяці повномасштабного російського вторгнення у 2022 році.
Серед визволених – 9 незаконно засуджених оборонців, військові моряки та 3 прикордонники, а також 82 оборонці Маріуполя (з них пів сотні боронили "Азовсталь").
Також додому повертаються шестеро нацгвардійців з гарнізону охорони Чорнобильської атомної станції, військовослужбовці, які боронили Київську, Донецьку області, Херсонщину та Луганщину.
Дослівно Коордштаб: "Чимало визволених українських військовослужбовців мають проблеми зі здоров'ям внаслідок поранень, а також через недотримання Росією норм Міжнародного гуманітарного права у полоні. Всі вони пройдуть медичний огляд, необхідне лікування, отримають психологічну допомогу, реінтегруються в наше суспільство та дістануть належні виплати".