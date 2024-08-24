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Ще 115 українців визволили з російського полону 

Анастасія ПроцСубота, 24 серпня 2024, 14:08
Ще 115 українців визволили з російського полону 
фото: ОП

Україна повернула з російського полону ще 115 українських військовополонених.

Джерело: президент Володимир Зеленський у соцмережах, Координаційний штаб

Пряма мова Зеленського: "Ще 115 наших захисників повернулися сьогодні додому. Це воїни Національної гвардії, Збройних Сил, Військово-морських сил, Державної прикордонної служби".

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Деталі: Також президент подякував кожному підрозділу, який поповнює український обмінний фонд. 

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"Це наближає звільнення наших військових, наших цивільних із російського полону. Дякую нашій команді та партнерам, ОАЕ за те, що наші люди повертаються додому", – додав Зеленський.

 
фото: ОП

В Координаційному штабі зазначили, що всі врятовані під час 55-го обміну полоненими – це військовослужбовці-строковики, зокрема і ті, які потрапили у російський полон ще в перші місяці повномасштабного російського вторгнення у 2022 році.

 
фото: ОП

Серед визволених – 9 незаконно засуджених оборонців, військові моряки та 3 прикордонники, а також 82 оборонці Маріуполя (з них пів сотні боронили "Азовсталь"). 

 
фото: ОП

Також додому повертаються шестеро нацгвардійців з гарнізону охорони Чорнобильської атомної станції, військовослужбовці, які боронили Київську, Донецьку області, Херсонщину та Луганщину.

 
фото: ОП

Дослівно Коордштаб: "Чимало визволених українських військовослужбовців мають проблеми зі здоров'ям внаслідок поранень, а також через недотримання Росією норм Міжнародного гуманітарного права у полоні. Всі вони пройдуть медичний огляд, необхідне лікування, отримають психологічну допомогу, реінтегруються в наше суспільство та дістануть належні виплати". 

полоненіЗеленський
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