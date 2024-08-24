Еще 115 украинцев освободили из российского плена

Украина вернула из российского плена еще 115 украинских военнопленных.

Источник: президент Владимир Зеленский в соцсетях, Координационный штаб

Прямая речь Зеленского: "Еще 115 наших защитников вернулись сегодня домой. Это воины Национальной гвардии, Вооруженных Сил, Военно-морских сил, Государственной пограничной службы".

Реклама:

Україна повернула з російського полону ще 115 українських військовополонених.



Відео: Омбудсман України pic.twitter.com/oZbPnENl1d — Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) August 24, 2024

Детали: Также президент поблагодарил каждое подразделение, которое пополняет украинский обменный фонд.

ВИДЕО ДНЯ

"Это приближает освобождение наших военных, наших гражданских из российского плена. Спасибо нашей команде и партнерам, ОАЭ за то, что наши люди возвращаются домой", – добавил Зеленский.

ФОТО: ОП

В Координационном штабе отметили, что все спасенные во время 55-го обмена пленными - это военнослужащие-срочники, в том числе и те, которые попали в российский плен в первые месяцы полномасштабного российского вторжения в 2022 году.

ФОТО: ОП

Среди освобожденных – 9 незаконно осужденных защитников, военные моряки и 3 пограничника, а также 82 защитника Мариуполя (из них полсотни защищали "Азовсталь").

ФОТО: ОП

Также домой возвращаются шестеро нацгвардейцев из гарнизона охраны Чернобыльской атомной станции, военнослужащие, которые защищали Киевскую, Донецкую области, Херсонскую и Луганскую.

ФОТО: ОП

Дословно Коордштаб: "Многие освобожденные украинские военнослужащие имеют проблемы со здоровьем в результате ранений, а также из-за несоблюдения Россией норм Международного гуманитарного права в плену. Все они пройдут медицинский осмотр, необходимое лечение, получат психологическую помощь, реинтегрируются в наше общество и получат надлежащие выплаты".