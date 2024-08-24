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Армія РФ атакувала житловий район Херсона: дві людини загинули, поранена дитина

Анастасія ПроцСубота, 24 серпня 2024, 15:30
Армія РФ атакувала житловий район Херсона: дві людини загинули, поранена дитина
Ілюстративне фото: Getty Images

Вдень 24 серпня росіяни обстріляли один із житлових районів Херсона, внаслідок цього загинули два чоловіки та постраждав однорічний хлопчик.

Джерело: Херсонська обласна прокуратура, начальник міської військової адміністрації Роман Мрочко

Дослівно прокуратура: "За даними слідства, 24 серпня 2024 року близько 11:00 окупанти вкрили вогнем один із житлових районів Херсона. Попередньо обстріляли з артилерії"

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Деталі: Зазначається, що травми, несумісні із життям, отримав 55-річний чоловік. Також через обстріл зазнали поранень 58- річний чоловік та однорічний хлопчик. Дитину з вибуховою травмою та осколковим поранення госпіталізовано до реанімаційного відділення лікарні. 

Згодом начальник міської військової адміністрації Роман Мрочко повідомив, що 58-річний чоловік, який отримав тяжкі поранення внаслідок ворожого обстрілу Дніпровського району, помер у лікарні.

Херсонжертви
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