Армия РФ атаковала жилой район Херсона: два человека погибли, ранен ребенок

Днем 24 августа россияне обстреляли один из жилых районов Херсона, в результате этого погибли два человека и пострадал годовалый мальчик.

Источник: Херсонская областная прокуратура, начальник городской военной администрации Роман Мрочко

Дословно прокуратура: "По данным следствия, 24 августа 2024 года около 11:00 оккупанты покрыли огнем один из жилых районов Херсона. Предварительно обстреляли из артиллерии"

Реклама:

Детали: Отмечается, что травмы, несовместимые с жизнью, получил 55-летний мужчина. Также из-за обстрела получили ранения 58-летний мужчина и годовалый мальчик. Ребенок с взрывной травмой и осколочным ранением госпитализирован в реанимационное отделение больницы.

Впоследствии начальник городской военной администрации Роман Мрочко сообщил, что 58-летний мужчина, который получил тяжелые ранения в результате вражеского обстрела Днепровского района, умер в больнице.