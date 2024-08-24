Зеленський призначив голову Тернопільської ОВА

Президент Володимир Зеленський призначив В'ячеслава Негоду головою Тернопільської ОВА.

Джерело: указ президента від 24 серпня

Дослівно: "Призначити Негоду В'ячеслава Андроновича головою Тернопільської обласної державної адміністрації".

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Що передувало: 16 серпня Кабінет міністрів погодив призначення В’ячеслава Негоди головою Тернопільської обласної державної адміністрації.

Кабінет міністрів у грудні 2023 року погодив звільнення голови Тернопільської ОВА Володимира Труша. Згодом президент підтримав звільнення.

Довідка: За даними "Чесно", Негода у 2019 році став заступником міністра розвитку громад та територій. Вже у 2023 році Кабмін погодив звільнення Негоди з посади заступника міністра. Це сталося після скандалу з першим заступником міністра Василем Лозинським, якого спіймали на хабарі у розмірі 400 тисяч доларів.

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За часів попередньої влади Негода працював першим заступником та заступником Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства.