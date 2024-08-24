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Зеленский назначил главу Тернопольской ОГА

Катерина ТищенкоСуббота, 24 августа 2024, 16:02
Зеленский назначил главу Тернопольской ОГА
Вячеслав Негода, фото из его Facebook

Президент Владимир Зеленский назначил Вячеслава Негоду председателем Тернопольской ОГА.

Источник: указ президента от 24 августа

Дословно: "Назначить Негоду Вячеслава Андроновича председателем Тернопольской областной государственной администрации".

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Что предшествовало: 16 августа Кабинет министров согласовал назначение Вячеслава Негоды председателем Тернопольской областной государственной администрации.

Кабинет министров в декабре 2023 года согласовал увольнение главы Тернопольской ОГА Владимира Труша. Впоследствии президент поддержал увольнение.

Справка: По данным "Честно", Негода в 2019 году стал заместителем министра развития общин и территорий. Уже в 2023 году Кабмин согласовал увольнение Негоды с должности заместителя министра. Это произошло после скандала с первым заместителем министра Василием Лозинским, которого поймали на взятке в размере 400 тысяч долларов.

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Во времена предыдущей власти Негода работал первым заместителем и заместителем Министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Тернопольская областьЗеленскийместная власть
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