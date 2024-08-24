Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Дуда впевнений, що Україна незабаром переможе у війні з Росією  

Марія Ємець, Анастасія ПроцСубота, 24 серпня 2024, 15:59
Дуда впевнений, що Україна незабаром переможе у війні з Росією  
Дуда. фото: Getty Images

Президент Польщі Анджей Дуда у своїй промові на День незалежності України у Києві заявив, що переконаний у тому, що Україна зможе відстояти свою свободу і "війна незабаром завершиться перемогою", а також відзначив підкреслив, що вважає те, що об’єднує Україну та Польщу, сильніше за суперечності. 

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на промову Дуди 

Деталі: Дуда зазначив що День Незалежності України певною мірою є і днем незалежності всієї Центральної Європи, тому що "без незалежності України важко уявити незалежну та безпечну Польщу, Литву чи інші країни нашого регіону".  

Реклама:

Він відзначив героїчну боротьбу українців за збереження незалежності та пообіцяв, що Польща підтримуватиме Україну до переможного її завершення.

"Ми, поляки, знаємо, що незалежність не дається раз і назавжди. У нашій історії ми переживали трагічні моменти, ми двічі втрачали суверенітет і двічі відновлювали його надлюдськими зусиллями", – нагадав Дуда. 

На його думку, приклад боротьби поляків за свою державність добре підтверджує, що наполегливість і прагнення до свободи мають привести до перемоги, навіть якщо супротивник видається набагато сильнішим. 

ВІДЕО ДНЯ

"Я не мав і не маю найменшого сумніву, що, об’єднавшись у своїх зусиллях і боротьбі, мужній український народ відстоїть свою незалежність. І хоча сьогодні Україна бореться з російським агресором, бореться не на життя, а на смерть за свою незалежність, я переконаний, що війна незабаром завершиться перемогою сил свободи над світом тиранії. Тоді з темряви війни, на руїнах і випалених територіях почне куватися новий світ", – сказав Анджей Дуда. 

Він нагадав, що з попелу Другої світової війни врешті постала Європа такою, як вона є сьогодні.  

Дуда у промові згадав спільне минуле України, Литви та Польщі у складі Речі Посполитої.

"Території наших країн були плодючим ґрунтом для розвитку демократичних традицій і громадянських свобод, які ставали точкою відліку і надихали рухи за незалежність, що формували європейську ідентичність країн нашого регіону… Той факт, що Україна сьогодні проливає кров за свободу і суверенітет, а не обирає життя в тіні імперської політики Кремля, коріниться в нашій спільній історії – я в цьому глибоко переконаний", – зазначив польський президент.

Дуда також нагадав, що Польща першою у світі офіційно визнала незалежність України у 1991 році.

Президент Польщі зазначив, що неможливо забути та про болючі сторінки у спільному історичному минулому. 

"Ми їх не тривіалізуємо, не стираємо і не забуваємо. Ми хочемо будувати майбутнє, засноване на правді та щирому примиренні. Братні народи зобов’язані це одне одному, бо те, що нас об’єднує – сильніше за те, що нас роз’єднує. Я вважаю, що саме єдність і солідарність між нами зараз має вирішальне значення, і тому ми маємо зміцнювати їх усіма силами", – сказав Анджей Дуда. 

Нагадаємо:

ДудаПольщаУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський звільнив Олещука з посади командувача Повітряних сил

Туск: Україна не буде членом ЄС, якщо не врегулює історичні проблемні питання з Польщею

Готується звільнення голови "Укренерго" Кудрицького — джерела

МЗС України закликало Монголію арештувати Путіна під час його візиту за ордером МКС

Подоляк спростував власну заяву про зупинку транзиту російської нафти

оновлено, відеоУ Харкові кількість загиблих від російського удару зросла до 5, ще 47 людей поранені

Усі новини...
Дуда
Зеленський обговорив з Дудою Саміт миру та підписання безпекової угоди
Дуда порівняв смерть президента Ірану із загибеллю Качинського під Смоленськом
Дуда: Головування Польщі в ЄС зосередиться на відбудові та євроінтеграції України
Останні новини
03:40
Росіяни атакували 13 громад Сумщини, поранили людину
03:06
велоспорт37-річний Вудс виграв 13-й гірський етап Вуельти-2024
02:48
На Київщині працює ППО, у столиці оголосили третю за ніч повітряну тривогу
02:30
оновлюється від 00:10Ворожі безпілотники атакують Україну
01:30
відеоКличко: Оновленою ділянкою між київськими станціями метро пройшов пробний потяг
01:12
Український легкоатлет здобув бронзу на етапі Діамантової ліги
01:02
тенісРозсипалась у вирішальному сеті: Костюк поступилась Наварро на US Open-2024
00:54
Ворог окупував Карлівку на Донеччині – DeepState
00:53
Військовий облік без ВЛК і повістки на нові адреси: що змінилося у мобілізаційних правилах
00:20
оновленоУ Києві оголошували повітряну тривогу через загрозу балістики
Усі новини...
Реклама:
Реклама: