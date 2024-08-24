Дуда впевнений, що Україна незабаром переможе у війні з Росією  

Президент Польщі Анджей Дуда у своїй промові на День незалежності України у Києві заявив, що переконаний у тому, що Україна зможе відстояти свою свободу і "війна незабаром завершиться перемогою", а також відзначив підкреслив, що вважає те, що об’єднує Україну та Польщу, сильніше за суперечності.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на промову Дуди

Деталі: Дуда зазначив що День Незалежності України певною мірою є і днем незалежності всієї Центральної Європи, тому що "без незалежності України важко уявити незалежну та безпечну Польщу, Литву чи інші країни нашого регіону".

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Він відзначив героїчну боротьбу українців за збереження незалежності та пообіцяв, що Польща підтримуватиме Україну до переможного її завершення.

"Ми, поляки, знаємо, що незалежність не дається раз і назавжди. У нашій історії ми переживали трагічні моменти, ми двічі втрачали суверенітет і двічі відновлювали його надлюдськими зусиллями", – нагадав Дуда.

На його думку, приклад боротьби поляків за свою державність добре підтверджує, що наполегливість і прагнення до свободи мають привести до перемоги, навіть якщо супротивник видається набагато сильнішим.

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"Я не мав і не маю найменшого сумніву, що, об’єднавшись у своїх зусиллях і боротьбі, мужній український народ відстоїть свою незалежність. І хоча сьогодні Україна бореться з російським агресором, бореться не на життя, а на смерть за свою незалежність, я переконаний, що війна незабаром завершиться перемогою сил свободи над світом тиранії. Тоді з темряви війни, на руїнах і випалених територіях почне куватися новий світ", – сказав Анджей Дуда.

Він нагадав, що з попелу Другої світової війни врешті постала Європа такою, як вона є сьогодні.

Дуда у промові згадав спільне минуле України, Литви та Польщі у складі Речі Посполитої.

"Території наших країн були плодючим ґрунтом для розвитку демократичних традицій і громадянських свобод, які ставали точкою відліку і надихали рухи за незалежність, що формували європейську ідентичність країн нашого регіону… Той факт, що Україна сьогодні проливає кров за свободу і суверенітет, а не обирає життя в тіні імперської політики Кремля, коріниться в нашій спільній історії – я в цьому глибоко переконаний", – зазначив польський президент.

Дуда також нагадав, що Польща першою у світі офіційно визнала незалежність України у 1991 році.

Президент Польщі зазначив, що неможливо забути та про болючі сторінки у спільному історичному минулому.

"Ми їх не тривіалізуємо, не стираємо і не забуваємо. Ми хочемо будувати майбутнє, засноване на правді та щирому примиренні. Братні народи зобов’язані це одне одному, бо те, що нас об’єднує – сильніше за те, що нас роз’єднує. Я вважаю, що саме єдність і солідарність між нами зараз має вирішальне значення, і тому ми маємо зміцнювати їх усіма силами", – сказав Анджей Дуда.

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