Дуда уверен, что Украина вскоре победит в войне с Россией

Президент Польши Анджей Дуда в своей речи на День независимости Украины в Киеве заявил, что убежден в том, что Украина сможет отстоять свою свободу и "война вскоре завершится победой", а также отметил подчеркнул, что считает то, что объединяет Украину и Польшу, сильнее противоречий.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на речь Дуды

Детали: Дуда отметил, что День независимости Украины в определенной степени является и днем независимости всей Центральной Европы, потому что "без независимости Украины трудно представить независимую и безопасную Польшу, Литву или другие страны нашего региона".

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Он отметил героическую борьбу украинцев за сохранение независимости и пообещал, что Польша будет поддерживать Украину до победного ее завершения.

"Мы, поляки, знаем, что независимость не дается раз и навсегда. В нашей истории мы переживали трагические моменты, мы дважды теряли суверенитет и дважды восстанавливали его сверхчеловеческими усилиями", – напомнил Дуда.

По его мнению, пример борьбы поляков за свою государственность хорошо подтверждает, что настойчивость и стремление к свободе должны привести к победе, даже если противник кажется гораздо сильнее.

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"Я не имел и не имею ни малейшего сомнения, что, объединившись в своих усилиях и борьбе, мужественный украинский народ отстоит свою независимость. И хотя сегодня Украина борется с российским агрессором, борется не на жизнь, а на смерть за свою независимость, я убежден, что война вскоре завершится победой сил свободы над миром тирании. Тогда из тьмы войны, на руинах и выжженных территориях начнет коваться новый мир", – сказал Анджей Дуда.

Он напомнил, что из пепла Второй мировой войны в итоге появилась Европа такой, как она есть сегодня.

Дуда в речи вспомнил общее прошлое Украины, Литвы и Польши в составе Речи Посполитой.

"Территории наших стран были плодородной почвой для развития демократических традиций и гражданских свобод, которые становились точкой отсчета и вдохновляли движения за независимость, которые формировали европейскую идентичность стран нашего региона... Тот факт, что Украина сегодня проливает кровь за свободу и суверенитет, а не выбирает жизнь в тени имперской политики Кремля, коренится в нашей общей истории – я в этом глубоко убежден", – отметил польский президент.

Дуда также напомнил, что Польша первой в мире официально признала независимость Украины в 1991 году.

Президент Польши отметил, что невозможно забыть и о болезненных страницах в общем историческом прошлом.

"Мы их не тривиализируем, не стираем и не забываем. Мы хотим строить будущее, основанное на правде и искреннем примирении. Братские народы обязаны это друг другу, потому что то, что нас объединяет – сильнее того, что нас разъединяет. Я считаю, что именно единство и солидарность между нами сейчас имеет решающее значение, и поэтому мы должны укреплять их всеми силами", – сказал Анджей Дуда.

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