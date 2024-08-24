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Зеленський закликав тиснути на союзників для зняття обмежень на удари далекобійною зброєю

Іванна Костіна, Катерина ТищенкоСубота, 24 серпня 2024, 16:39
Зеленський закликав тиснути на союзників для зняття обмежень на удари далекобійною зброєю
Зеленський, Дуда та Шимоніте у Києві 24 серпня, фото ОП

Президент Володимир Зеленський закликав друзів України тиснути на союзників для надання дозволу Україні бити далекобійною зброєю по території РФ.

Джерело: Зеленський на пресконференції у Києві з президентом Польщі Анджеєм Дудою та прем'єр-міністеркою Литви Інгрідою Шимоніте, повідомляє кореспондент "Європейської правди"

Деталі: За словами Зеленського, під час зустрічі з лідерами він розповів про останні успіхи у застосуванні української далекобійної зброї.

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Пряма мова: "Ми потребуємо не меншої рішучості від партнерів у цих питаннях. Кожен з наших друзів, хто може спонукати союзників зняти обмеження для України на застосування далекобійної зброї реально може наблизити нашу спільну перемогу".

Більше деталей: Президент додав, що Україна цінує оборонну підтримку, яку надають Польща, Литва, всі друзі і партнери, зазначивши, що головне, щоб не втрачався темп постачання погоджених пакетів оборонної підтримки.

За його словами, також ішлося про захист нашого неба від російських ударів.

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"Дуже важливо, щоб держави нашого регіону однаково сприймали російську терористичну загрозу та нарощували взаємодію для збиття російських ракет і дронів. Чим більше буде такої нашої взаємодії, тим швидше у Москві усвідомлять безнадійність їхніх терористичних атак", – зазначив Зеленський.

Що передувало: Зеленський закликав українських дипломатів сприяти тому, аби західні держави розширювали дозвіл використовувати передану ними далекобійну зброю для ударів по території Росії.

Перед тим стало відомо, що Вашингтон фактично блокує дозвіл Британії на використання Києвом ракет Storm Shadow на території Росії на тлі побоювань адміністрації Байдена щодо ескалації війни.

Зеленськийдопомога Українізброя
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