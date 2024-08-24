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Зеленский призвал давить на союзников для снятия ограничений на удары дальнобойным оружием

Иванна Костина, Катерина ТищенкоСуббота, 24 августа 2024, 16:39
Зеленский призвал давить на союзников для снятия ограничений на удары дальнобойным оружием
Зеленский, Дуда и Шимоните в Киеве 24 августа, фото ОП

Президент Владимир Зеленский призвал друзей Украины давить на союзников для предоставления разрешения Украине бить дальнобойным оружием по территории РФ.

Источник: Зеленский на пресс-конференции в Киеве с президентом Польши Анджеем Дудой и премьер-министром Литвы Ингридой Шимоните, сообщает корреспондент "Европейской правды"

Детали: По словам Зеленского, во время встречи с лидерами он рассказал о последних успехах в применении украинского дальнобойного оружия.

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Прямая речь: "Мы нуждаемся в не меньшей решимости от партнеров в этих вопросах. Каждый из наших друзей, кто может побудить союзников снять ограничения для Украины на применение дальнобойного оружия реально может приблизить нашу общую победу".

Больше деталей: Президент добавил, что Украина ценит оборонную поддержку, которую оказывают нам Польша, Литва, все друзья и партнеры, отметив, что главное, чтобы не терялся темп поставки согласованных пакетов оборонной поддержки.

По его словам, также речь шла о защите нашего неба от российских ударов.

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"Очень важно, чтобы государства нашего региона одинаково воспринимали российскую террористическую угрозу и наращивали взаимодействие для сбивания российских ракет и дронов. Чем больше будет такого нашего взаимодействия, тем быстрее в Москве осознают безнадежность их террористических атак", – отметил Зеленский.

Что предшествовало: Зеленский призвал украинских дипломатов способствовать тому, чтобы западные государства расширяли разрешение использовать переданное ими дальнобойное оружие для ударов по территории России.

Перед тем стало известно, что Вашингтон фактически блокирует разрешение Британии на использование Киевом ракет Storm Shadow на территории России на фоне опасений администрации Байдена относительно эскалации войны.

Зеленскийпомощь Украинеоружие
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