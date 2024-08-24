Зеленський: Закінчення війни може бути тільки відновленням територіальної цілісності України

Президент Володимир Зеленський наголошує, що війна з РФ може завершитися тільки відновленням територіальної цілісності України і запобіганням повторної агресії, і Україна намагатиметься досягти цього дипломатичним шляхом, однак допускає й силовий.

Джерело: Зеленський на пресконференції у Києві 24 серпня

Пряма мова: "Закінчення війни може бути тільки відновленням територіальної цілісності України і запобіганням повторної агресії Путіна і РФ.

Реклама:

Ми будемо зі свого боку робити все, аби змусити Путіна закінчити цю війну дипломатично, щоб менше втратити – людей, передусім, і часу.

Але якщо у нас це не вийде, якщо, скажімо так, партнери посипляться і не будуть стояти стійко і міцно проти агресії Путіна і проти нього як злодія, то ми зробимо все, щоб наша армія була готова справедливо витиснути Путіна з території нашої держави".