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Зеленский: Окончание войны может быть только восстановлением территориальной целостности Украины

Катерина ТищенкоСуббота, 24 августа 2024, 17:14
Зеленский: Окончание войны может быть только восстановлением территориальной целостности Украины
Владимир Зеленский, фото ОП

Президент Владимир Зеленский отмечает, что война с РФ может завершиться только восстановлением территориальной целостности Украины и предотвращением повторной агрессии, и Украина будет пытаться достичь этого дипломатическим путем, однако допускает и силовой.

Источник: Зеленский на пресс-конференции в Киеве 24 августа

Прямая речь: "Окончание войны может быть только восстановлением территориальной целостности Украины и предотвращением повторной агрессии Путина и РФ.

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Мы будем со своей стороны делать все, чтобы заставить Путина закончить эту войну дипломатично, чтобы меньше потерять – людей, прежде всего, и времени.

Но если у нас это не получится, если, скажем так, партнеры посыпятся и не будут стоять стойко и крепко против агрессии Путина и против него как вора, то мы сделаем все, чтобы наша армия была готова справедливо вытеснить Путина с территории нашего государства".

Зеленскийвойна
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