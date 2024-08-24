Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Зеленський: Операція в Курській області запобігла спробам окупувати Суми

Катерина ТищенкоСубота, 24 серпня 2024, 17:48
Зеленський: Операція в Курській області запобігла спробам окупувати Суми
Володимир Зеленський, фото ОП

Президент Володимир Зеленський заявив, що операція України в Курській області РФ допомогла запобігти окупації частини Сумщини і міста Суми.

Джерело: Зеленський на пресконференції у Києві 24 серпня

Пряма мова: "Дивлюсь дуже позитивно, як іде операція (в Курській області – ред.) в цьому напрямку. Операція складна, важливо, що вона йде за нашим планом.

Реклама:

Є кілька результатів цієї операції, не про всі можу говорити. Передусім, обмінний фонд. Це те, що можна говорити відкрито. Він поповнюється, це позитив.

Друге – це зупинення операції РФ на півночі, превентивний удар, ми виконали це завдання. Ми запобігли оточенню частини Сумської області і бажанню окупувати столицю регіону, місто Суми".

Деталі: Водночас Зеленський зазначив, що цілей операції на Курщині більше, ніж він сказав публічно, і висловив віру в те, що ці цілі будуть досягнуті.

ВІДЕО ДНЯ

Президент також назвав однією з цілей операції – "показати реальність, хто такий Путін".

Пряма мова: "Показати їх суспільству також, що для нього дорожче – окупація території України або захист свого населення. І я дуже радий, що все, про що я говорив партнерам – ми на практиці зараз це показали. Він досі думає, як утримати захоплені території і не думає, як правильно захищати своїх людей. Він бомбить зараз свої села. Просто браво, його люди там в шоці, що вони вірили в цього демона. Зрозумійте, яке обличчя він зараз показує своєму суспільству".

ЗеленськийСумиСумська областьРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський звільнив Олещука з посади командувача Повітряних сил

Туск: Україна не буде членом ЄС, якщо не врегулює історичні проблемні питання з Польщею

Готується звільнення голови "Укренерго" Кудрицького — джерела

МЗС України закликало Монголію арештувати Путіна під час його візиту за ордером МКС

Подоляк спростував власну заяву про зупинку транзиту російської нафти

оновлено, відеоУ Харкові кількість загиблих від російського удару зросла до 5, ще 47 людей поранені

Усі новини...
Зеленський
Зеленський поговорив із Шольцом про продовження Саміту миру й заморожені активи РФ
Зеленський: Закінчення війни може бути тільки відновленням територіальної цілісності України
Зеленський: Ракета "Паляниця" – це спосіб діяти, поки партнери гальмують
Останні новини
03:40
Росіяни атакували 13 громад Сумщини, поранили людину
03:06
велоспорт37-річний Вудс виграв 13-й гірський етап Вуельти-2024
02:48
На Київщині працює ППО, у столиці оголосили третю за ніч повітряну тривогу
02:30
оновлюється від 00:10Ворожі безпілотники атакують Україну
01:30
відеоКличко: Оновленою ділянкою між київськими станціями метро пройшов пробний потяг
01:12
Український легкоатлет здобув бронзу на етапі Діамантової ліги
01:02
тенісРозсипалась у вирішальному сеті: Костюк поступилась Наварро на US Open-2024
00:54
Ворог окупував Карлівку на Донеччині – DeepState
00:53
Військовий облік без ВЛК і повістки на нові адреси: що змінилося у мобілізаційних правилах
00:20
оновленоУ Києві оголошували повітряну тривогу через загрозу балістики
Усі новини...
Реклама:
Реклама: