Зеленский: Операция в Курской области предотвратила попытки оккупировать Сумы
Президент Владимир Зеленский заявил, что операция Украины в Курской области РФ помогла предотвратить оккупацию части Сумщины и города Сумы.
Источник: Зеленский на пресс-конференции в Киеве 24 августа
Прямая речь: "Смотрю очень положительно, как идет операция (в Курской области – ред.) в этом направлении. Операция сложная, важно, что она идет по нашему плану.
Есть несколько результатов этой операции, не обо всех могу говорить. Прежде всего, обменный фонд. Это то, что можно говорить открыто. Он пополняется, это позитив.
Второе – это остановка операции РФ на севере, превентивный удар, мы выполнили эту задачу. Мы предотвратили окружение части Сумской области и желание оккупировать столицу региона, город Сумы".
Детали: В то же время Зеленский отметил, что целей операции на Курщине больше, чем он сказал публично, и выразил веру в то, что эти цели будут достигнуты.
Президент также назвал одной из целей операции – "показать реальность, кто такой Путин".
Прямая речь: "Показать их обществу также, что для него дороже – оккупация территории Украины или защита своего населения. И я очень рад, что все, о чем я говорил партнерам – мы на практике сейчас это показали. Он до сих пор думает, как удержать захваченные территории и не думает, как правильно защищать своих людей. Он бомбит сейчас свои села. Просто браво, его люди там в шоке, что они верили в этого демона. Поймите, какое лицо он сейчас показывает своему обществу".