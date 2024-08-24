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Зеленский: Операция в Курской области предотвратила попытки оккупировать Сумы

Катерина ТищенкоСуббота, 24 августа 2024, 17:48
Зеленский: Операция в Курской области предотвратила попытки оккупировать Сумы
Владимир Зеленский, фото ОП

Президент Владимир Зеленский заявил, что операция Украины в Курской области РФ помогла предотвратить оккупацию части Сумщины и города Сумы.

Источник: Зеленский на пресс-конференции в Киеве 24 августа

Прямая речь: "Смотрю очень положительно, как идет операция (в Курской области – ред.) в этом направлении. Операция сложная, важно, что она идет по нашему плану.

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Есть несколько результатов этой операции, не обо всех могу говорить. Прежде всего, обменный фонд. Это то, что можно говорить открыто. Он пополняется, это позитив.

Второе – это остановка операции РФ на севере, превентивный удар, мы выполнили эту задачу. Мы предотвратили окружение части Сумской области и желание оккупировать столицу региона, город Сумы".

Детали: В то же время Зеленский отметил, что целей операции на Курщине больше, чем он сказал публично, и выразил веру в то, что эти цели будут достигнуты.

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Президент также назвал одной из целей операции – "показать реальность, кто такой Путин".

Прямая речь: "Показать их обществу также, что для него дороже – оккупация территории Украины или защита своего населения. И я очень рад, что все, о чем я говорил партнерам – мы на практике сейчас это показали. Он до сих пор думает, как удержать захваченные территории и не думает, как правильно защищать своих людей. Он бомбит сейчас свои села. Просто браво, его люди там в шоке, что они верили в этого демона. Поймите, какое лицо он сейчас показывает своему обществу".

ЗеленскийСумыСумская областьРосcия
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