Зеленський поговорив із Шольцом про продовження Саміту миру й заморожені активи РФ

Президент Володимир Зеленський у суботу провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Олафом Шольцом, вони обговорили, зокрема, військову та гуманітарну ситуацію в Україні.

Джерело: уряд Німеччини, пресслужба президента України, пише "Європейська правда"

Деталі: Німецький канцлер підтвердив постійну та непохитну солідарність з Україною перед обличчям триваючої російської агресії.

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"Президент Зеленський подякував федеральному уряду за постійну військову підтримку, зокрема у сфері протиповітряної оборони", – зазначається у повідомленні німецького уряду.

Там додали, що обидва лідери погодилися з важливістю процесу швейцарського Саміту миру та обговорили його продовження. "Включення "Глобального Півдня" має особливе значення", – йдеться у повідомленні.

Канцлер і президент України домовилися залишатися в тісному контакті.

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В ОП в свою чергу розповіли, що Зеленський поінформував Шольца про ситуацію на лінії фронту й поточні потреби Сил оборони України, зокрема у бронетехніці та засобах ППО.

Сторони також скоординували співпрацю та подальші контакти в межах "Рамштайну".

Лідери обговорили продовження фінансування оборонної підтримки України та використання заморожених активів РФ на потреби нашої держави.

Що передувало: Минулими вихідними німецькі ЗМІ повідомили, що поточне бюджетне планування федерального уряду Німеччини не передбачає додаткових коштів на підтримку України і додаткові заявки від Міністерства оборони Німеччини щодо військової допомоги Україні більше не будуть затверджуватися на вимогу канцлера.

Водночас в уряді Німеччини заперечили наміри скоротити військову допомогу Україні. За словами речника уряду, німецький уряд очікує, що наступного року міжнародні партнери нададуть Україні кредит на загальну суму 50 млрд доларів, який погашатимуть за рахунок відсотків із заморожених російських активів.

Детальніше читайте у статті: Шольц рятує бюджет. Як та чому в Німеччині заговорили про перегляд військової допомоги Україні.