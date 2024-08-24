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Зеленский поговорил с Шольцом о продолжении Саммита мира и замороженных активах РФ

Иванна Костина, Катерина ТищенкоСуббота, 24 августа 2024, 18:16
Зеленский поговорил с Шольцом о продолжении Саммита мира и замороженных активах РФ
Зеленский и Шольц, иллюстративное фото Bloomberg via Getty Images

Президент Владимир Зеленский в субботу провел телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцом, они обсудили, в частности, военную и гуманитарную ситуацию в Украине.

Источник: правительство Германии, пресс-служба президента Украины, пишет "Европейская правда"

Детали: Немецкий канцлер подтвердил постоянную и непоколебимую солидарность с Украиной перед лицом продолжающейся российской агрессии.

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"Президент Зеленский поблагодарил федеральное правительство за постоянную военную поддержку, в частности в сфере противовоздушной обороны", – отмечается в сообщении немецкого правительства.

Оба лидера согласились с важностью процесса швейцарского саммита мира и обсудили его продолжение. "Включение "Глобального Юга" имеет особое значение", – говорится в сообщении.

Канцлер и президент Украины договорились оставаться в тесном контакте.

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В ОП в свою очередь рассказали, что Зеленский проинформировал Шольца о ситуации на линии фронта и текущих потребностях Сил обороны Украины, в частности в бронетехнике и средствах ПВО.

Стороны также скоординировали сотрудничество и дальнейшие контакты в рамках "Рамштайн".

Лидеры обсудили продолжение финансирования оборонной поддержки Украины и использование замороженных активов РФ на нужды нашего государства.

Что предшествовало: В минувшие выходные немецкие СМИ сообщили, что текущее бюджетное планирование федерального правительства Германии не предусматривает дополнительных средств на поддержку Украины и дополнительные заявки от Министерства обороны Германии по военной помощи Украине больше не будут утверждаться по требованию канцлера.

В то же время в правительстве Германии отрицают намерения сократить военную помощь Украине. По словам представителя правительства, немецкое правительство ожидает, что в следующем году международные партнеры предоставят Украине кредит на общую сумму 50 млрд долларов, который будут погашать за счет процентов с замороженных российских активов.

Подробнее читайте в статье: Шольц спасает бюджет. Как и почему в Германии заговорили о пересмотре военной помощи Украине.

ЗеленскийШольцпомощь Украине
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