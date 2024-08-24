Росіяни вдарили по цивільній інфраструктурі Сум: 7 поранених, двоє у важкому стані
Субота, 24 серпня 2024, 23:29
Російські війська у суботу завдали авіаційно-ракетного удару по цивільній інфраструктурі Сум, є поранені.
Джерело: Сумська обласна військова адміністрація, Повітряні сили ЗСУ, УП
Дослівно: "Сьогодні 24 серпня ворог здійснив авіаційно-ракетний удар по цивільній інфраструктурі обласного центру.
Реклама:
На місці працюють всі необхідні служби. Попередньо, є поранені. Наслідки ворожої атаки уточнюються".
Деталі: Повітряні сили ЗСУ повідомляли про швидкісні цілі на Суми о 17:53 і о 21:01.
Кореспонденти УП повідомляли про звуки потужних вибухів у Сумах.
ВІДЕО ДНЯ
Оновлено: Пізніше Сумська ОВА повідомила, що станом на 23 годину внаслідок двох влучань, попередньо, поранено 7 людей, двоє з яких перебувають у важкому стані.