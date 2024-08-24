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Росіяни вдарили по цивільній інфраструктурі Сум: 7 поранених, двоє у важкому стані

Катерина ТищенкоСубота, 24 серпня 2024, 23:29
Росіяни вдарили по цивільній інфраструктурі Сум: 7 поранених, двоє у важкому стані
ілюстративне фото з telegram Сумської ОВА

Російські війська у суботу завдали авіаційно-ракетного удару по цивільній інфраструктурі Сум, є поранені.

Джерело: Сумська обласна військова адміністрація, Повітряні сили ЗСУ, УП

Дослівно: "Сьогодні 24 серпня ворог здійснив авіаційно-ракетний удар по цивільній інфраструктурі обласного центру.

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На місці працюють всі необхідні служби. Попередньо, є поранені. Наслідки ворожої атаки уточнюються".

Деталі: Повітряні сили ЗСУ повідомляли про швидкісні цілі на Суми о 17:53 і о 21:01.

Кореспонденти УП повідомляли про звуки потужних вибухів у Сумах.

ВІДЕО ДНЯ

Оновлено: Пізніше Сумська ОВА повідомила, що станом на 23 годину внаслідок двох влучань, попередньо, поранено 7 людей, двоє з яких перебувають у важкому стані.

Сумивійна
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