Россияне ударили по гражданской инфраструктуре Сум: 7 раненых, двое в тяжелом состоянии
Суббота, 24 августа 2024, 23:29
Российские войска в субботу нанесли авиационно-ракетный удар по гражданской инфраструктуре Сум, есть раненые.
Источник: Сумская областная военная администрация, Воздушные силы ВСУ, УП
Дословно: "Сегодня 24 августа враг совершил авиационно-ракетный удар по гражданской инфраструктуре областного центра.
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На месте работают все необходимые службы. Предварительно, есть раненые. Последствия вражеской атаки уточняются".
Детали: Воздушные силы ВСУ сообщали о скоростных целях на Сумы в 17:53 и в 21:01.
Корреспонденты УП сообщали о звуках мощных взрывов в Сумах.
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Обновлено: Позже Сумская ОГА сообщила, что по состоянию на 23 часа в результате двух попаданий, предварительно, ранены 7 человек, двое из которых находятся в тяжелом состоянии.