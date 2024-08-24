Россияне ударили по гражданской инфраструктуре Сум: 7 раненых, двое в тяжелом состоянии

Российские войска в субботу нанесли авиационно-ракетный удар по гражданской инфраструктуре Сум, есть раненые.

Источник: Сумская областная военная администрация, Воздушные силы ВСУ, УП

Дословно: "Сегодня 24 августа враг совершил авиационно-ракетный удар по гражданской инфраструктуре областного центра.

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На месте работают все необходимые службы. Предварительно, есть раненые. Последствия вражеской атаки уточняются".

Детали: Воздушные силы ВСУ сообщали о скоростных целях на Сумы в 17:53 и в 21:01.

Корреспонденты УП сообщали о звуках мощных взрывов в Сумах.

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Обновлено: Позже Сумская ОГА сообщила, что по состоянию на 23 часа в результате двух попаданий, предварительно, ранены 7 человек, двое из которых находятся в тяжелом состоянии.