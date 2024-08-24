Омбудсмен: Україна робить усе, щоб обміни відбувалися щотижня

Омбудсмен Дмитро Лубінець заявив, що представники України роблять усе для того, щоб обміни полоненими з РФ відвалися щотижня.

Джерело: Лубінець в ефірі телемарафону

Пряма мова: "Дійсно з моменту початку нашими хлопцями й дівчатами Курської операції з'явилися додаткові підстави для стриманого оптимізму…

Реклама:

Станом на зараз я можу сказати про той канал, який у мене є, це канал спілкування між мною і Москальковою (омбудсменом РФ – ред.), він став більш періодичним, більш системним і ми стали більше інформації отримувати від російської сторони.

Чи це може свідчити про те, що ми вийдемо на якесь періодичне проведення обмінних процесів? Не знаю станом на сьогодні, але українська сторона робить все задля того, щоб дійсно кожного тижня відбувались обміни.

І один з ключових факторів, який на це прямо впливає – це та кількість російських військовополонених, які станом на зараз у нас є".

ВІДЕО ДНЯ

Деталі: Водночас Лубінець нагадав, що росіяни можуть "в будь-який момент без жодних пояснень зупинити будь-які обмінні процеси". Він також не вважає, що найближчим часом може бути організовано обмін "всіх на всіх".

Щодо звільнених за обміном 24 серпня українців омбудсмен зазначив, що "щодо медичного стану всі вони потребують негайної медичної допомоги, щодо психологічного стану – все набагато краще".

"Ще ми сьогодні виявили таку специфіку, що всіх хлопців постійно переміщували з одних установ в інші. Один хлопець сказав, що його перевозили більш ніж 29 разів. Тобто раз на місяць, навіть частіше, він по етапу їхав в нову установу. Для чого це робилося, ми будемо аналізувати", – додав омбудсмен.

Він розповів, що Україна пропонувала Росії проводити обміни полоненими на підставі Женевських конвенцій. За його словами, перша категорія осіб, які мають бути терміново повернуті – це важкопоранені, друга пріоритетна категорія – жінки.

"У нас 461 українська героїня залишається в російському полоні з числа військовополонених", - сказав Лубінець.

Щодо інших осіб, за словами омбудсмена, Україна пропонує першими обмінювати тих, хто потрапив у полон раніше.

Що передувало: 24 серпня Україна повернула з російського полону ще 115 військовополонених.

В Координаційному штабі зазначили, що всі врятовані під час 55-го обміну полоненими – це військовослужбовці-строковики, зокрема і ті, які потрапили у російський полон ще в перші місяці повномасштабного російського вторгнення у 2022 році.