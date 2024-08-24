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Омбудсмен: Украина делает все, чтобы обмены происходили еженедельно

Катерина ТищенкоСуббота, 24 августа 2024, 22:20
Омбудсмен: Украина делает все, чтобы обмены происходили еженедельно
освобожденные по обмену 24 августа украинцы, фото: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными

Омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что представители Украины делают все для того, чтобы обмены пленными с РФ происходили еженедельно.

Источник: Лубинец в эфире телемарафона

Прямая речь: "Действительно с момента начала нашими ребятами и девушками Курской операции появились дополнительные основания для сдержанного оптимизма...

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По состоянию на сейчас я могу сказать о том канале, который у меня есть, это канал общения между мной и Москальковой (омбудсменом РФ – ред.), он стал более периодическим, более системным и мы стали больше информации получать от российской стороны.

Может ли это свидетельствовать о том, что мы выйдем на какое-то периодическое проведение обменных процессов? Не знаю по состоянию на сегодня, но украинская сторона делает все для того, чтобы действительно каждую неделю происходили обмены.

И один из ключевых факторов, который на это прямо влияет – это то количество российских военнопленных, которые по состоянию на сейчас у нас есть".

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Детали: В то же время Лубинец напомнил, что россияне могут "в любой момент без всяких объяснений остановить любые обменные процессы". Он также не считает, что в ближайшее время может быть организован обмен "всех на всех".

Относительно освобожденных по обмену 24 августа украинцев омбудсмен отметил, что "по медицинскому состоянию все они нуждаются в немедленной медицинской помощи, по психологическому состоянию – все гораздо лучше".

"Еще мы сегодня обнаружили такую специфику, что всех ребят постоянно перемещали из одних учреждений в другие. Один парень сказал, что его перевозили более 29 раз. То есть раз в месяц, даже чаще, он по этапу ехал в новое учреждение. Для чего это делалось, мы будем анализировать", – добавил омбудсмен.

Он рассказал, что Украина предлагала России проводить обмены пленными на основании Женевских конвенций. По его словам, первая категория лиц, которые должны быть срочно возвращены – это тяжелораненые, вторая приоритетная категория – женщины.

"У нас 461 украинская героиня остается в российском плену из числа военнопленных", – сказал Лубинец.

Относительно других лиц, по словам омбудсмена, Украина предлагает первыми обменивать тех, кто попал в плен раньше.

Что предшествовало: 24 августа Украина вернула из российского плена еще 115 военнопленных.

В Координационном штабе отметили, что все спасенные во время 55-го обмена пленными - это военнослужащие-срочники, в том числе и те, которые попали в российский плен еще в первые месяцы полномасштабного российского вторжения в 2022 году.

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