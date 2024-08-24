Серед звільнених 24 серпня полонених немає жодного "азовця" – Прокопенко

Серед 115 звільнених у суботу з російського полону українців немає жодного "азовця".

Джерело: командир бригади Нацгвардії "Азов" Денис Прокопенко у Facebook

Пряма мова: "Путіну було необхідно знизити тиск всередині РФ та зберегти обличчя, повернувши захоплених на Курщині строковиків. Відповідальним за обміни з української сторони необхідно було за радянськими традиціями організувати до свята медійну "перемогу".

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Місця для полонених азовців, які вже понад 2 роки чекають на обіцяні обміни, у цій формулі не знайшлося.

Попри те, що в Україні існує колосальний запит від суспільства на повернення тих, хто у 2022 році у Маріуполі зробив все, аби Україна взагалі продовжила існування і сьогодні святкувала День Незалежності, а не "день народного единства". Попри те, що полонені росіяни самі просили обміняти їх на азовців. Попри те, що українська переговорна група мала колосальний важіль впливу під час цього обміну, виступаючи з позиції сили.

Усім цим не скористались. У сьогоднішньому обміні вкотре немає жодного азовця. Дорогоцінний шанс та час втрачені".

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Що передувало: 24 серпня Україна повернула з російського полону ще 115 військовополонених.

В Координаційному штабі зазначили, що всі врятовані під час 55-го обміну полоненими – це військовослужбовці-строковики, зокрема і ті, які потрапили у російський полон ще в перші місяці повномасштабного російського вторгнення у 2022 році.

Серед визволених – 9 незаконно засуджених оборонців, військові моряки та 3 прикордонники, а також 82 оборонці Маріуполя (з них пів сотні боронили "Азовсталь").

Також додому повернулися шестеро нацгвардійців з гарнізону охорони Чорнобильської атомної станції, військовослужбовці, які боронили Київську, Донецьку області, Херсонщину та Луганщину.