Среди освобожденных 24 августа пленных нет ни одного "азовца" – Прокопенко

Среди 115 освобожденных в субботу из российского плена украинцев нет ни одного "азовца".

Источник: командир бригады Нацгвардии "Азов" Денис Прокопенко в Facebook

Прямая речь: "Путину было необходимо снизить давление внутри РФ и сохранить лицо, вернув захваченных на Курщине срочников. Ответственным за обмены с украинской стороны необходимо было по советским традициям организовать к празднику медийную "победу".

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Места для пленных азовцев, которые уже более 2 лет ждут обещанных обменов, в этой формуле не нашлось.

Несмотря на то, что в Украине существует колоссальный запрос от общества на возвращение тех, кто в 2022 году в Мариуполе сделал все, чтобы Украина вообще продолжила существование и сегодня праздновала День Независимости, а не "день народного единства". Несмотря на то, что пленные россияне сами просили обменять их на азовцев. Несмотря на то, что украинская переговорная группа имела колоссальный рычаг влияния во время этого обмена, выступая с позиции силы.

Всем этим не воспользовались. В сегодняшнем обмене в очередной раз нет ни одного азовца. Драгоценный шанс и время потеряны".

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Что предшествовало: 24 августа Украина вернула из российского плена еще 115 военнопленных.

В Координационном штабе отметили, что все спасенные во время 55-го обмена пленными - это военнослужащие-срочники, в том числе и те, которые попали в российский плен еще в первые месяцы полномасштабного российского вторжения в 2022 году.

Среди освобожденных – 9 незаконно осужденных защитников, военные моряки и 3 пограничника, а также 82 защитника Мариуполя (из них полсотни защищали "Азовсталь").

Также домой вернулись шестеро нацгвардейцев из гарнизона охраны Чернобыльской атомной станции, военнослужащие, которые защищали Киевскую, Донецкую области, Херсонскую и Луганскую.