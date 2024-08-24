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Зеленський вручив ордени Хижняку й Магучіх, а Усик подарував президенту пояс чемпіона світу

Катерина ТищенкоСубота, 24 серпня 2024, 22:57
Зеленський вручив ордени Хижняку й Магучіх, а Усик подарував президенту пояс чемпіона світу
Зеленський і Усик, фото ОП

Президент Володимир Зеленський зустрівся з переможцями та призерами літніх Олімпійських ігор у Парижі та відзначив їх державними нагородами, а боксер Олександр Усик подарував Зеленському свій пояс чемпіона світу у важкій вазі за версією WBC.

Джерело: сайт президента

Деталі: Зеленський вручив орден князя Ярослава Мудрого ІV ступеня олімпійському чемпіону з боксу Олександру Хижняку та орден княгині Ольги І ступеня чемпіонці Олімпіади зі стрибків у висоту Ярославі Магучіх.

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Він також відзначив олімпійців орденами "За заслуги" ІІ та ІІІ ступенів, княгині Ольги ІІ та ІІІ ступенів, а тренерів українських атлетів і атлеток – нагородами й почесними званнями.

Наприкінці зустрічі олімпійці передали президенту плакат Paris 2024 з автографами українських спортсменів, створений французьким ілюстратором Уго Гаттоні.

Боксер Олександр Усик подарував Зеленському свій пояс чемпіона світу у важкій вазі за версією WBC. Його спортсмен здобув ще 2018 року, а цьогоріч у травні повернув собі в поєдинку проти Тайсона Ф'юрі, ставши першим абсолютним чемпіоном у важкій вазі за всіма чотирма версіями. Це особливий пояс, виготовлений спеціально для цього поєдинку, зазначає сайт президента.

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У суботу під час урочистостей з нагоди Дня Незалежності на Софійській площі у Києві Зеленський також відзначив орденами Свободи Олександра Усика та дворазову олімпійську чемпіонку Ольгу Харлан, а нещодавно президент вручив їм відзнаки "Національна легенда України".

Зеленськийспортнагороди
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