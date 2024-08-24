Зеленский вручил ордена Хижняку и Магучих, а Усик подарил президенту пояс чемпиона мира

Президент Владимир Зеленский встретился с победителями и призерами летних Олимпийских игр в Париже и отметил их государственными наградами, а боксер Александр Усик подарил Зеленскому свой пояс чемпиона мира в тяжелом весе по версии WBC.

Источник: сайт президента

Детали: Зеленский вручил орден князя Ярослава Мудрого IV степени олимпийскому чемпиону по боксу Александру Хижняку и орден княгини Ольги I степени чемпионке Олимпиады по прыжкам в высоту Ярославе Магучих.

Реклама:

Он также отметил олимпийцев орденами "За заслуги" ІІ и ІІІ степеней, княгини Ольги ІІ и ІІІ степеней, а тренеров украинских атлетов и атлеток – наградами и почетными званиями.

В конце встречи олимпийцы передали президенту плакат Paris 2024 с автографами украинских спортсменов, созданный французским иллюстратором Уго Гаттони.

Боксер Александр Усик подарил Зеленскому свой пояс чемпиона мира в тяжелом весе по версии WBC. Его спортсмен получил еще в 2018 году, а в этом году в мае вернул себе в поединке против Тайсона Фьюри, став первым абсолютным чемпионом в тяжелом весе по всем четырем версиям. Это особый пояс, изготовленный специально для этого поединка, отмечает сайт президента.

ВИДЕО ДНЯ

В субботу во время торжеств по случаю Дня Независимости на Софийской площади в Киеве Зеленский также отметил орденами Свободы Александра Усика и двукратную олимпийскую чемпионку Ольгу Харлан, а недавно президент вручил им награды "Национальная легенда Украины".