Росію може схилити до переговорів загроза ударів по Москві і Санкт-Петербургу – ЗМІ

За версією видання The Guardian з посиланням на джерела, Росія розглядатиме можливість переговорів лише тоді, коли вважатиме, що Україна здатна "загрожувати Москві і Санкт-Петербургу".

Джерело: The Guardian з посиланням на джерела

Деталі: Видання зазначає, що Україна хоче отримати від Заходу дозвіл на використання ракет дальнього радіусу дії Storm Shadow для знищення цілей у глибині Росії, вважаючи, що це може змусити Москву до переговорів про припинення бойових дій.

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Високопосадовці в Києві припускають, що використання англо-французької зброї в "демонстраційній атаці" покаже Кремлю, що військові об'єкти поблизу самої столиці можуть бути вразливими для прямих ударів.

Дослівно: "За словами високопоставленого урядовця, думка полягає в тому, що Росія розглядатиме можливість переговорів лише тоді, коли вважатиме, що Україна здатна "загрожувати Москві і Санкт-Петербургу". Однак ця стратегія пов'язана з високим ризиком і поки що не користується підтримкою США".

Деталі: У публікації зазначають, що Україна місяцями лобіювала дозвіл на використання Storm Shadow проти цілей на території Росії, але без особливого успіху. Тим паче, в той час, як українська армія бореться на східному фронті, зростає переконання, що її найкраща надія полягає в контрнаступі.

ВІДЕО ДНЯ

У суботу президент України Володимир Зеленський, виступаючи з нагоди Дня незалежності країни, заявив, що Київ не має іншого вибору, окрім як відповісти на повномасштабне вторгнення Росії, розпочате "913 днів тому" у лютому 2022 року – і, зокрема, на використання Москвою авіабомб і балістичних ракет проти цивільного населення.

Київ та інші міста України регулярно стають мішенню для російських ракет і безпілотників. Цього тижня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що з початку року Москва атакувала Україну 9 590 ракетами і 13 997 безпілотниками, вразивши 6 203 цивільні об'єкти і 5 676 військових.

Дослівно: "Ракети Storm Shadow були розроблені в основному в результаті англо-французької співпраці і виробляються європейським спільним підприємством MBDA, яке також має італійського партнера. Але оскільки деякі компоненти ракети постачають США, Білий дім також має дати згоду на її використання на території Росії. Досі він відмовлявся це робити, побоюючись ескалації конфлікту".

Деталі: У публікації зазначають: Зеленський стверджує, що наслідки операції України в Росії (у Курській області – ред.) показують, що попередження Кремля про червоні лінії перебільшені. Москва значною мірою применшила значення просування ЗСУ: владці РФ майже не згадують про нього публічно і описують свою відповідь як "контртерористичну операцію".

Американські офіційні особи заявили виданню Politico, що, на їхню думку, ракети Storm Shadow та інші ракети дальнього радіусу дії можуть бути недостатньо точними на великих відстанях, і що російські винищувачі, які запустили планерні бомби у прифронтові райони України, здебільшого базувалися поза зоною досяжності ракет.

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