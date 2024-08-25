Россию может склонить к переговорам угроза ударов по Москве и Санкт-Петербургу – СМИ

По версии издания The Guardian со ссылкой на источники, Россия будет рассматривать возможность переговоров только тогда, когда посчитает, что Украина способна "угрожать Москве и Санкт-Петербургу".

Источник: The Guardian со ссылкой на источники

Детали: Издание отмечает, что Украина хочет получить от Запада разрешение на использование ракет дальнего радиуса действия Storm Shadow для уничтожения целей в глубине России, считая, что это может заставить Москву к переговорам о прекращении боевых действий.

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Высокопоставленные чиновники в Киеве предполагают, что использование англо-французского оружия в "демонстрационной атаке" покажет Кремлю, что военные объекты вблизи самой столицы могут быть уязвимыми для прямых ударов.

Дословно: "По словам высокопоставленного чиновника, мысль заключается в том, что Россия будет рассматривать возможность переговоров только тогда, когда посчитает, что Украина способна "угрожать Москве и Санкт-Петербургу". Однако эта стратегия связана с высоким риском и пока не пользуется поддержкой США".

Детали: В публикации отмечают, что Украина месяцами лоббировала разрешение на использование Storm Shadow против целей на территории России, но без особого успеха. Тем более, в то время, как украинская армия борется на восточном фронте, растет убеждение, что ее лучшая надежда заключается в контрнаступлении.

ВИДЕО ДНЯ

В субботу президент Украины Владимир Зеленский, выступая по случаю Дня независимости страны, заявил, что у Киева нет другого выбора, кроме как ответить на полномасштабное вторжение России, начатое "913 дней назад" в феврале 2022 года - и, в частности, на использование Москвой авиабомб и баллистических ракет против гражданского населения.

Киев и другие города Украины регулярно становятся мишенью для российских ракет и беспилотников. На этой неделе главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что с начала года Москва атаковала Украину 9 590 ракетами и 13 997 беспилотниками, поразив 6 203 гражданских объекта и 5 676 военных.

Дословно: "Ракеты Storm Shadow были разработаны в основном в результате англо-французского сотрудничества и производятся европейским совместным предприятием MBDA, которое также имеет итальянского партнера. Но поскольку некоторые компоненты ракеты поставляют США, Белый дом также должен дать согласие на ее использование на территории России. До сих пор он отказывался это делать, опасаясь эскалации конфликта".

Детали: В публикации отмечают: Зеленский утверждает, что последствия операции Украины в России (в Курской области – ред.) показывают, что предупреждения Кремля о красных линиях преувеличены. Москва в значительной степени преуменьшила значение продвижения ВСУ: власти РФ почти не упоминают о нем публично и описывают свой ответ как "контртеррористическую операцию".

Американские официальные лица заявили изданию Politico, что, по их мнению, ракеты Storm Shadow и другие ракеты дальнего радиуса действия могут быть недостаточно точными на больших расстояниях, и что российские истребители, которые запустили планерные бомбы в прифронтовые районы Украины, в основном базировались вне зоны досягаемости ракет.

Напомним: