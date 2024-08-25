Загарбники продовжують мародерити шахти на окупованій Луганщині – спротив

Шахта "Никанор-Нова" в Луганській області у 2009 році, ілюстративне фото Радіо Свобода

За даними національного спротиву, росіяни шукають так званих "інвесторів" для шахт на тимчасово окупованих територіях, у той час, як заборгованість перед шахтарями зростає.

Джерело: ЦНС

Дослівно: "Наразі на ТОТ Луганщини окупанти проводять процедуру продажу всіх державних шахт так званим інвесторам.

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Враховуючи, що всі правочини окупаційної адміністрації не є дійсними, то після продажу інвестори просто вивезуть обладнання, а шахти закриють, як це було в сусідній Донецькій області".

Деталі: У ЦНС уточнюють, що на ТОТ України більшість шахт закрили і пограбували.

Крім того, зазначають у спротиві, у регіоні спостерігається дефіцит шахтарів, які не отримують зарплату місяцями.