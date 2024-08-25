Захватчики продолжают мародерить шахты на оккупированной Луганщине – сопротивление
Воскресенье, 25 августа 2024, 01:58
По данным национального сопротивления, россияне ищут так называемых "инвесторов" для шахт на временно оккупированных территориях, в то время, как задолженность перед шахтерами растет.
Источник: ЦНС
Дословно: "Сейчас на ВОТ Луганщины оккупанты проводят процедуру продажи всех государственных шахт так называемым инвесторам.
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Учитывая, что все сделки оккупационной администрации не являются действительными, то после продажи инвесторы просто вывезут оборудование, а шахты закроют, как это было в соседней Донецкой области".
Детали: В ЦНС уточняют, что на ВОТ Украины большинство шахт закрыли и ограбили.
Кроме того, отмечают в сопротивлении, в регионе наблюдается дефицит шахтеров, которые не получают зарплату месяцами.