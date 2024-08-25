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Різанина на фестивалі в німецькому місті: поліція затримала підозрюваного

Ольга Глущенко Неділя, 25 серпня 2024, 03:14
Різанина на фестивалі в німецькому місті: поліція затримала підозрюваного
фото: dpa

Німецька поліція затримала підозрюваного, який у п'ятницю зарізав трьох людей на фестивалі в західному місті Золінген.

Джерело: CNN

Деталі: Підозрюваний був затриманий у притулку для біженців після переслідування, в ході якого влада запровадила "широкі пошукові заходи" на території Північний Рейн-Вестфалія і задіяла спецпідрозділи. Раніше поліція заарештувала 15-річного хлопця у зв'язку з цим інцидентом, але заявила, що він не є ймовірним нападником.

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Пряма мова очільника внутрішніх справ землі Північний Рейн-Вестфалія Герберта Ройля: "Ми тільки нещодавно заарештували справжнього підозрюваного. І зараз його допитують, з'ясовуєються деталі…

Я можу лише сказати, що зараз це більше, ніж просто припущення".

"Ми не тільки мали зачіпку щодо цієї людини, але й знайшли докази".

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Деталі: Перед затриманням підозрюваного жителів міста Золінген попередили про необхідність бути обережними і пильними, оскільки злочинець все ще переховується від правосуддя.

Протягом кількох годин після нападу влада не могла надати чіткої інформації, як виглядає підозрюваний.

Загиблими внаслідок нападу виявилися двоє чоловіків у віці 67 і 56 років, а також жінка у віці 56 років. Ще вісім осіб отримали поранення, в тому числі четверо з них – небезпечні для життя.

Як зазначає видання, мотиви нападу ще не встановлені, але тероризм не виключається.

Хоча "Ісламська державам взяла на себе відповідальність через свою службу новин Amaq, вона не надала жодних доказів, які б підтверджували цю заяву.

CNN додає, що п'ятничний напад стався на тлі зростання кількості злочинів з використанням ножів у Німеччині, що нещодавно спонукало Міністерство внутрішніх справ запропонувати більш жорсткі закони для вирішення цієї проблеми.

За даними поліції, у 2023 році в Німеччині стався 8 951 випадок ножових злочинів, які спричинили тяжкі тілесні ушкодження, це на 791 випадок більше, ніж у попередньому році.

Німеччинавбивство
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