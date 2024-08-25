Резня на фестивале в немецком городе: полиция задержала подозреваемого

Немецкая полиция задержала подозреваемого, который в пятницу зарезал трех человек на фестивале в западном городе Золинген.

Источник: CNN

Детали: Подозреваемый был задержан в приюте для беженцев после преследования, в ходе которого власти ввели "широкие поисковые мероприятия" на территории Северный Рейн-Вестфалия и задействовали спецподразделения. Ранее полиция арестовала 15-летнего парня в связи с этим инцидентом, но заявила, что он не является вероятным нападающим.

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Прямая речь главы внутренних дел земли Северный Рейн-Вестфалия Герберта Ройля: "Мы только недавно арестовали настоящего подозреваемого. И сейчас его допрашивают, выясняются детали...

Я могу лишь сказать, что сейчас это больше, чем просто предположение".

"Мы не только имели зацепку относительно этого человека, но и нашли доказательства".

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Детали: Перед задержанием подозреваемого жителей города Золинген предупредили о необходимости быть осторожными и бдительными, поскольку преступник все еще скрывается от правосудия.

В течение нескольких часов после нападения власти не могли предоставить четкой информации, как выглядит подозреваемый.

Погибшими в результате нападения оказались двое мужчин в возрасте 67 и 56 лет, а также женщина в возрасте 56 лет. Еще восемь человек получили ранения, в том числе четверо из них – опасные для жизни.

Как отмечает издание, мотивы нападения еще не установлены, но терроризм не исключается.

Хотя "Исламское государство взяло на себя ответственность через свою службу новостей Amaq, оно не предоставило никаких доказательств, подтверждающих это заявление.

CNN добавляет, что пятничное нападение произошло на фоне роста количества преступлений с использованием ножей в Германии, что недавно побудило Министерство внутренних дел предложить более жесткие законы для решения этой проблемы.

По данным полиции, в 2023 году в Германии произошел 8 951 случай ножевых преступлений, повлекших тяжкие телесные повреждения, это на 791 случай больше, чем в предыдущем году.