Росіяни завдали ракетних ударів по Харкову і Чугуєву

Під ранок 25 серпня окупанти завдали ракетного удару по Харкову і Чугуєву.

Джерело: мер Харкова Ігор Терехов, голова Харківської ОВА Олег Синєгубов

Пряма мова Терехова: "У Харкові було чутно потужний вибух. Будьте обережні".

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Пряма мова Синєгубова: "Харків та район: перебувайте в укриттях! Окупанти завдають ударів".

Оновлено: Пізніше Синєгубов повідомив, що росіяни здійснили ракетну атаку на Харків і Чугуєв.

Пряма мова Синєгубова: "На цю хвилину постраждалих у Харкові не зафіксовано.

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За попередніми даними, у Чугуєві один постраждалий".

Пряма мова Терехова:"Внаслідок прильоту по Слобідському району міста горить приватний будинок. Екстрені служби працюють на місці удару".

Деталі: За словами Синєгубова, у Харкові за медичною допомогою звернулися двоє постраждалих: цивільний чоловік 23 років та жінка 55 років.

Пряма мова Синєгубова: "У Чугуєві ворог завдав удару по приватному сектору, серед постраждалих - дитина 4 років. Гостра реакція на стрес, без госпіталізації.

Ще двом жінкам також надали допомогу на місці".

"Кількість постраждалих у Харкові зросла до трьох.

У Чугуєві – четверо постраждалих, легкі".