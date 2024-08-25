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Росіяни завдали ракетних ударів по Харкову і Чугуєву

Ольга Глущенко Неділя, 25 серпня 2024, 04:06
Росіяни завдали ракетних ударів по Харкову і Чугуєву
Вибух. Ілюстративне фото з соцмереж

Під ранок 25 серпня окупанти завдали ракетного удару по Харкову і Чугуєву.

Джерело: мер Харкова Ігор Терехов, голова Харківської ОВА Олег Синєгубов

Пряма мова Терехова: "У Харкові було чутно потужний  вибух. Будьте обережні".

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Пряма мова Синєгубова: "Харків та район: перебувайте в укриттях! Окупанти завдають ударів".

Оновлено: Пізніше Синєгубов повідомив, що росіяни здійснили ракетну атаку на Харків і Чугуєв.

Пряма мова Синєгубова: "На цю хвилину постраждалих у Харкові не зафіксовано.

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За попередніми даними, у Чугуєві один постраждалий".

Пряма мова Терехова:"Внаслідок прильоту по Слобідському району міста горить приватний будинок. Екстрені служби працюють на місці удару".

Деталі: За словами Синєгубова, у Харкові за медичною допомогою звернулися двоє постраждалих: цивільний чоловік 23 років та жінка 55 років.

Пряма мова Синєгубова: "У Чугуєві ворог завдав удару по приватному сектору, серед постраждалих - дитина 4 років. Гостра реакція на стрес, без госпіталізації.

Ще двом жінкам також надали допомогу на місці".

"Кількість постраждалих у Харкові зросла до трьох.

У Чугуєві – четверо постраждалих, легкі".

Харківвибух
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