Россияне нанесли ракетные удары по Харькову и Чугуеву
Под утро 25 августа оккупанты нанесли ракетный удар по Харькову и Чугуеву.
Источник: мэр Харькова Игорь Терехов, председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов
Прямая речь Терехова: "В Харькове был слышен мощный взрыв. Будьте осторожны".
Прямая речь Синегубова: "Харьков и район: находитесь в укрытиях! Оккупанты наносят удары".
Обновлено: Позже Синегубов сообщил, что россияне совершили ракетную атаку на Харьков и Чугуев.
Прямая речь Синегубова: "На эту минуту пострадавших в Харькове не зафиксировано.
По предварительным данным, в Чугуеве один пострадавший".
Прямая речь Терехова: "В результате прилета по Слободскому району города горит частный дом. Экстренные службы работают на месте удара".
Детали: По словам Синегубова, в Харькове за медицинской помощью обратились двое пострадавших: гражданский мужчина 23 лет и женщина 55 лет.
Прямая речь Синегубова: "В Чугуеве враг нанес удар по частному сектору, среди пострадавших - ребенок 4 лет. Острая реакция на стресс, без госпитализации.
Еще двум женщинам также оказали помощь на месте".
"Количество пострадавших в Харькове возросло до трех.
В Чугуеве – четверо пострадавших, легкие".