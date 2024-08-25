Россияне нанесли ракетные удары по Харькову и Чугуеву

Под утро 25 августа оккупанты нанесли ракетный удар по Харькову и Чугуеву.

Источник: мэр Харькова Игорь Терехов, председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов

Прямая речь Терехова: "В Харькове был слышен мощный взрыв. Будьте осторожны".

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Прямая речь Синегубова: "Харьков и район: находитесь в укрытиях! Оккупанты наносят удары".

Обновлено: Позже Синегубов сообщил, что россияне совершили ракетную атаку на Харьков и Чугуев.

Прямая речь Синегубова: "На эту минуту пострадавших в Харькове не зафиксировано.

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По предварительным данным, в Чугуеве один пострадавший".

Прямая речь Терехова: "В результате прилета по Слободскому району города горит частный дом. Экстренные службы работают на месте удара".

Детали: По словам Синегубова, в Харькове за медицинской помощью обратились двое пострадавших: гражданский мужчина 23 лет и женщина 55 лет.

Прямая речь Синегубова: "В Чугуеве враг нанес удар по частному сектору, среди пострадавших - ребенок 4 лет. Острая реакция на стресс, без госпитализации.

Еще двум женщинам также оказали помощь на месте".

"Количество пострадавших в Харькове возросло до трех.

В Чугуеве – четверо пострадавших, легкие".