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Росіяни заявили про потужний обстріл Бєлгородської області

Ольга Глущенко Неділя, 25 серпня 2024, 04:34
Росіяни заявили про потужний обстріл Бєлгородської області
скриншот відео

Губернатор Бєлгородської області РФ Вячеслав Гладков заявив про обстріл Бєлгородської області, зокрема селища Рокитне.

Джерело: Гладков у telegram

Деталі: За словами Гладкова, ЗСУ нібито завдали удар по Рокитному.

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Губернатор повідомив, що внаслідок удару загинули 5 осіб і ще 12 отримали поранення.

Крім того, стверджує він, пошкоджень зазнали газопровід і лінія електропередач.

Пряма мова: "Пошкоджено газопровід – тимчасово без газу залишаються селище Рокитне, села Бориспольє та Новоленінське. Також є локальні пошкодження на лінії електропередачі".

Росіявійна
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