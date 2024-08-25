Росіяни заявили про потужний обстріл Бєлгородської області
Неділя, 25 серпня 2024, 04:34
Губернатор Бєлгородської області РФ Вячеслав Гладков заявив про обстріл Бєлгородської області, зокрема селища Рокитне.
Джерело: Гладков у telegram
Деталі: За словами Гладкова, ЗСУ нібито завдали удар по Рокитному.
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Губернатор повідомив, що внаслідок удару загинули 5 осіб і ще 12 отримали поранення.
Крім того, стверджує він, пошкоджень зазнали газопровід і лінія електропередач.
Пряма мова: "Пошкоджено газопровід – тимчасово без газу залишаються селище Рокитне, села Бориспольє та Новоленінське. Також є локальні пошкодження на лінії електропередачі".